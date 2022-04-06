توصلت الأجهزة الأمنية إلى كشف لغز اختفاء شاب بمحافظة البحيرة، بعدما ارتكب جار المجني عليه ونجله جريمة قتله انتقامًا من والده بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

لغز قتل شاب

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شخص عن غياب شقيقه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص محبوس على ذمة إحدى القضايا، ونجله -لهما معلومات جنائية- لوجود خلافات مع والد المجني عليه على قطعة أرض.

تدبير الجريمة

وأضافت التحريات، أنه على إثر ذلك اتفق المذكوران فيما بينهما على التخلص من المجني عليه وقتله، انتقامًا من والده، ثم استدرجاه وتعدى عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك وألقوه بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب.

وأكدت التحريات أنه عقب ذلك استولى أحدهما على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه واستخدامه، وبعد تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع والده, وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.