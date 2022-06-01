قيود استيراد السيارات و تطوير المنتج المحلي ودعم المستثمرين أبرزها.. وزيرة الصناعة في مرمي «النواب» الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طـلبات الإحاطــة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:



1-العضو معتز محمد محمود



2-العضو أيمن محسب

3-العضو ايلاريا سمير حارص

4-العضو أحمد سمير صالح

5-العضو مجدي ملك

6-العضو يسري المغازي

7-العضو ضياء الدين داود

8-العضو محمد مصطفى السلاب

9-العضو محمد صلاح أبو هميلة

10-العضو أحمد علي إبراهيم

11-العضو نشأت فؤاد عباس

12-العضو فتحي قنديل

13-العضو محمد سليمان

14-العضو محمود عصام موسى

15-العضو عامر الشورى

16-العضو محمد الصمودي

17-العضو محمود البرعي

18-العضو أمل سلامة

19-العضو مجدي سيف

20-العضو نافع عبد الهادي

21-العضو إيهاب عبد العظيم

22-العضو أحمد الألفي

23-العضو حسام المندوه

24-العضو يونس عبد الرازق

25-العضو العربي فؤاد

26-العضو ولاء التمامي

27-العضو علي العساس

28-العضو أحمد يحيى الجحش

29-العضو فؤاد أباظة

ب – سؤال مقدم من : العضو أحمد بلال البرلس



جـ – طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1.العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

العضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع. العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

2- طلبات إحاطة مقدمة من :



1.العضو محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق.

العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين. العضو محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية. العضو أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات. العضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

3- أسئلة مقدمة من :

العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية. العضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية.

3.العضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ.

4.العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

مجلس النواب يناقش سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع

يشهد مجلس النواب الاثنين المقبل مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي. العضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع. العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما يناقش طلبات إحاطة مقدمة من :

النائب محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق. النائبة نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين. النائب محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية. النائب أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات. النائب كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

كما يناقش أسئلة مقدمة من :