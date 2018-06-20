قيود أمام استفادة السيارات الكهربائية من زيادة أسعار الوقود

أحمد شوقي: تواجه السيارات الكهربائية في مصر عدة قيود تحد من فرص استفادتها من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها الزيادة التي تم إقرارها بداية الأسبوع الجاري والتي جاوزت نسبتها لبعض المنتجات البترولية الـ 60%. يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه الطرازات الكهربائية بد

أحمد شوقي:

تواجه السيارات الكهربائية في مصر عدة قيود تحد من فرص استفادتها من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها الزيادة التي تم إقرارها بداية الأسبوع الجاري والتي جاوزت نسبتها لبعض المنتجات البترولية الـ 60%. يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه الطرازات الكهربائية بديلًا أقل كلفة فيما يتعلق بمصاريف التشغيل بعد اقتنائها إذا ما قورنت بالسيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي.

وتمثلت أبرز القيود التي رصدها عاملون بقطاع السيارات في: عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتشغيل وصيانة السيارات الكهربائية، وارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات العادية، وصعوبة تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المتعلق بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.

قال اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إن السيارات الكهربائية تعد الأفضل من حيث تكاليف التشغيل حيث تنخفض تكلفة تشغيلها مقارنة بالسيارات العادية على الأقل بما يصل لنحو 50%، وأحيانًا تصل النسبة إلى 75% فيما يتعلق بالسيارات ذات المعدلات المرتفعة لاستهلاك الوقود. ويضيف أنه كان يفترض أن تؤدي زيادة اسعار الوقود على ضوء هذه الحقائق إلى فتح آفاق جديدة للنمو أمام السيارات الكهربائية لكن الأمر مختلف في السوق المصرية بسبب العقبات والعراقيل التي تواجهها هذه السيارات.

وأوضح أن أولى العقبات تتمثل في عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتشغيل وصيانة السيارات الكهربائية بسبب عدم توفر محطات الشحن الكهربائي بشكل كاف رغم إعلان إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية اتجاهها لتدشين نحو 65 محطة للشحن.

وأضاف أن العقبة الثانية تتمثل في ارتفاع اسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير مقارنة بالسيارات العادية في الوقت الذي تعد فيه الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية في مصر؛ مضيفًا أنه كان يمكن التغلب على هذه العقبة في حالة توفر محطات الشحن نظرًا لأن المبالغ المرتفعة التي يتم دفعها لاقتناء السيارة الكهربائية كان يمكن استردادها عبر توفير مصاريف التشغيل.

وأشار لصعوبة التنفيذ الفعلي لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة؛ كنوع من التحفيز لاقتناء هذه النوعية من المركبات في ظل انخفاض أسعار الطرازات المستعملة منها مقارنة بالطرازات الجديدة. وأرجع ذلك إلى صعوبة التأكد من مدى جودة السيارات الكهربائية المستعملة أو ضمان بطارياتها التي تشكل النسبة الأكبر من تكلفة انتاج السيارة فضلًا عن عدم توفر مراكز الصيانة وقطع الغيار أو البطاريات البديلة في الوقت الراهن.

ويقلل مصطفى من تأثير زيادة رسوم الكهرباء قبيل عيد الفطر على تنافسية السيارات الكهربائية؛ نظرًا لاستمرار الفجوة بين تكاليف التشغيل للسيارات الكهربائية وغيرها من السيارات العادية؛ رغم هذه الزيادات.

ويشير رمضان أبو حتة مدير قطاع الشركات بشركة أبو حتة للسيارات- أحد موزعي السيارات إلى أن السيارات الكهربائية تعد بديلًا افضل للعملاء بعد زيادات اسعار الوقود لكن فرص انتشارها محدودة بسبب غياب البنية الأساسية اللازمة لتشغيل هذه السيارات فضلًا عن مراكز الصيانة وقطع الغيار التي قد تتطلبها.

ولفت إلى صعوبة الاعتماد على الشحن المنزلي للسيارات الكهربائية في كثير من المناطق التي لا تتوافر فيها محطات الشحن نظرًا لاحتمالات نفاذ الشحن على الطرق البعيدة: وطالب بالتوسع في إقامة هذه المحطات لرفع مستوى الأمان المتعلق بشراء السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار قال أبو حتة: إن السيارة يمكنها استرداد قيمتها على المدى البعيد نظرًا لتوفيرها في مصاريف التزود بالوقود وكذلك عدم الحاجة للصيانات الدورية أو تحديث قطع الغيار باستثناء أجزاء محدودة مثل تيل الفرامل.

ويتفق معه منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات حيث يشير إلى أن محطات الشحن التي يتم إقامتها حاليا تتوزع على مجموعة من الطرق الرئيسية دون الاهتمام بدواخل المدن أو بمختلف المحافظات؛ مشيرًا لضرورة انتشار هذه المحطات بنفس مستوى انتشار محطات البنزين والغاز؛ لرفع درجة الأمان بالنسبة للملاك المحتملين لهذه الشريحة من السيارات الذين قد يخشون من نفاذ شحن البطارية بمنتصف الطريق أو بعيدًا عن مواقع محطات الشحن الحالية.