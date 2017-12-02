قيم التداول بالبورصة تتراجع 3 مليارات جنيه في أسبوع

أسماء السيدتراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية -خلال تعاملات اﻷسبوع الماضى- 3.6 مليار جنيه، لتسجل 5.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.2 مليار جنيه، خلال الأسبوع السابق له.وبلغت كمية التداول، 1241 مليون ورقة مالية منفذة على 136 ألف عملية، مقارنة بـ 1439 مليون ورقة مالية، خلال أسبوع قبل الماضي، 136 ألف عم

أسماء السيد

تراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية -خلال تعاملات اﻷسبوع الماضى- 3.6 مليار جنيه، لتسجل 5.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.2 مليار جنيه، خلال الأسبوع السابق له.

وبلغت كمية التداول، 1241 مليون ورقة مالية منفذة على 136 ألف عملية، مقارنة بـ 1439 مليون ورقة مالية، خلال أسبوع قبل الماضي، 136 ألف عملية.

وسجلت المؤشرات خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعًا جماعيًا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.4% ليصل إلى 14582 نقطة، وارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 795 نقطة، مسجلاً ارتفاع 2.9%، وصعد مؤشر egx100 اﻷوسع نطاقًا 3.7% ليصل إلى 1852 نقطة.