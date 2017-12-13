قيمتها 620 مليونًا .. البورصة تشهد تنفيذ صفقة على سوليك العقارية

شريف عمر شهدت تعاملات سوق الصفقات بالبورصة فى جلسة تعامل اليوم " الاربعاء" تنفيذ صفقة بقيمة 620.8 مليون جنيه على 37.045 مليون سهم على شركة سوليك للاستثمار العقارى. وتعتبر شركة سوليك واحدة من أبرز شركات المقاولات والإسكان فى الإسكندرية، وهى مملوكة لاستثمارات آل سليمان القابضة، ال

شريف عمر

شهدت تعاملات سوق الصفقات بالبورصة فى جلسة تعامل اليوم ” الاربعاء” تنفيذ صفقة بقيمة 620.8 مليون جنيه على 37.045

مليون سهم على شركة سوليك للاستثمار العقارى.

وتعتبر شركة سوليك واحدة من أبرز شركات المقاولات والإسكان فى الإسكندرية، وهى مملوكة لاستثمارات آل سليمان القابضة، التابعة

لأسرة رجل الأعمال عادل سليمان، صاحب شركة لورد للتجارة والصناعة والتى تعد واحدة من أكبر خمسة مصانع تنتج ماكينات الحلاقة فى العالم.

ويتولى عادل سليمان رئاسة مجلس إدارة سوليك، بجانب المهندس هشام كرام، المالك لشركة كرام للهندسة والمقاولات، والتى تعمل فى

السوق المحلية منذ 28 سنة، وتملك سوليك مشروع “تراس سموحة” الإسكانى بمحافظة الإسكندرية.