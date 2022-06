«قيمتها 50 ألف جنيه».. إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

اعتمد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نتيجة اجتماعه السابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام.

وتمنح جائزة الدولة التشجيعية، لتشجيع الإنتاج الفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وقيمة الجائزة خمسون ألف جنيه .

جوائز الدولة التشجيعية في مجال الفنون

وجاءت أسماء الفائزين في جوائز الدولة التشجيعية في مجال الفنون، ففي مشروعات الحفاظ المعمارى والعمرانى – المباني والنطاقات ذات القيمة فازت الدكتورة لولا محمد عادل جابر سالم ياقوت عن عمل « ترميم وتدعيم الإنشاء الداخلى الخاص بتماثيل الأطفال الملائكة بمبنى قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية».

وفي مجال النحت فى الخامات الصلبة نالتها الفنانة يوستينا شحاتة فهمى عن العمل الفائز عن نحت تمثال برونز 55 × 65 × 45 سم .

وفي مجال التصوير (Painting): فازت رانيا محمود أبو العزم دياب عن العمل الفائز لوحة تتكون من جزأين مساحة كل منهما (متر× متر) بألوان الزيت والأكريليك من معرض محمود أبو العزم وأسرته الفنية) .

وفي مجال رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة فازت الفنانة سالي سمير احمد السيد حمادة عن عمل رسوم لكتاب بعنوان أشكال تملأ بيتي.

وفي مجال التأليف المسرحي فاز المؤلف محمد دسوقى سيد حسن عن النص المسرحي بلا أثر.

وفي مجال الموال الشعبي – (جمع وتوثيق) فازت حنين طارق عبد الله فرج الله عن كتاب بعنوان الموال المصري تنويعات أدبية.

وفي مجال العزف على آلات النفخ الخشبي (فلوت أو اوبوا أو كلارينت أو فاجوط) فاز العازف ريمون فوزى عن عزف كونشيرتو موتسارت للكلارينت والأوركسترا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين.

وحجبت جائزة واحدة في مجال الفنون وهي جائزة التأليف السينمائي (السيناريو).

جوائز الدولة التشجيعية في مجال الآداب

أما جوائز الدولة التشجيعية في مجال الآداب فكانت في مجال السرد القصصي والروائي فاز حسام همام العادلى عن رواية نجع بريطانيا العظمى، و حمد إبراهيم عن متوالية قصصية بعنوان حارة عليوة.. سابقًا.

وفي مجال شعر الفصحى والعامية فاز حسن عامر عن ديوان كالذي جرب الطريق، وعبدالله محمد عن ديوان يــَــــك.

مجال الترجمة من العربية وإليها نال مينا ناجى يوسف المصري الجائزة ترجمة كتاب ضد الابتزاز المزدوج، والدكتور على محمد عبد اللطيف عن ترجمة كتاب مختارات من مقالات مارايانو خوسيه دى لاررا.

وفي مجال الدراسات الأدبية واللغوية نالت الدكتورة نهلة صلاح منصور الجائزة عن كتاب الرهان الصهيوني وتحطيم الأساطير، والدكتور شريف حتيتة عن العمل الفائز الرواية العربية الرائجة.

جوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية

وجوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية في مجال التاريخ والآثار وحفظ التراث فاز الدكتور على متولى عن كتاب كمال الدين رفعت مقالات فى الفكر والسياسة .

وفي مجال الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية نال الدكتور جميل جمال عبد المعطى الجائزة عن العمل الفائز وهو بحث بعنوان The Possible Impacts Of Different Global Warming Levels on Major Crops In Egypt

وفي مجال الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا فازت الدكتورة هبة جمال الدين عن كتاب بعنوان الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي.. المخطط الاستعمارى للقرن الجديد

وفي مجال التربية وعلم النفس نالتها الدكتورة رشا عادل عن بحث بعنوان فعالية برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى استخدام استراتيجيات مواجهة التنمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية .

وفي مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات فاز الدكتور حسين حسنى عن بحث بعنوان استخدامات المتزوجين لوسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بظاهرة الطلاق في المجتمع المصري .

وفي مجال الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف فاز الدكتور بهاء إبراهيم عن بحث بعنوان “The Role Of Egyptian State Awards In Changing Researchers Performance In The Science and Technology Sector

في مجال الثقافة العلمية فاز حسام جابر الضمرانى عن العمل الفائز وهو كتاب بعنوان التحول الرقمي والثقافة المصرية- رؤية 2030 .

و جائزة علوم الإدارة ضمن جوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية حجبت هذا العام .

جوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاقتصادية والقانونية

فاز بالجائزة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية في فرع تجربة نظام المجلسين التشريعيين في البرلمان المصري الدكتور حسين أحمد مقداد عن العمل الفائز وهو بحث بعنوان تقييم تجربة نظام المجلسين التشريعيين في النظام الدستوري المصري.

وتم حجب باقي فروع العلوم الاقتصادية والقانونية.

