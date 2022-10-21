قيمتها 200 مليار يورو.. البرلمان الألماني يوافق على حزمة إنقاذ ضخمة لمواجهة أزمة الطاقة

أجاز البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار)، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأدى القرار الذي اتخذته روسيا بتعطيش سوق الغاز الأوروبية، بالطبع إلى زيادة الطلب على التدفئة والكهرباء في دول القارة، ومن ثم ارتفاع أسعار الغاز، تاركًا إياها عرضة لأزمة طاقة مستفحِلة مع قرب حلول الشتاء.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، أوقفت “جازبروم”، عملاقة الطاقة الروسية الحكومية، كامل تدفقات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم1” الواصل إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، لأجل غير مسمى، ما وضع الأوروبيين في معضلة طاقة غير مسبوقة.

كما صوَّت البرلمان، في وقت سابق، على تعليق ما يسمى “مكابح الديون” في البلاد.