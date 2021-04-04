بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 18 ملايين و10 آلاف و600 جنيه، خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 360 ألفًا و212 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 2417 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال مارس الماضي.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم الأحد، أن 357 ألفًا و795 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 2417 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 17225 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و29780 قضية غش تجاري وتموين.

وضبطت 5030 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8315 أرجيلة، و35196 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الحماية والوقاية وحملات الحد من انتشار فيروس “كورونا”: