قيمتها 113.8 مليون جنيه.. الداخلية: إحباط تهريب شحنة من «الكبتاجون» بميناء دمياط (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن ضبط شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بنظام الترانزيت بميناء دمياط البحري، قادمة من إحدى الدول العربية تمهيدًا لنقلها إلى دولة عربية أخرى، بكمية تجاوزت 3 ملايين وربع قرص.

شحنة من الكبتاجون مختبأة في حاوية ذرة

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (ترانزيت بميناء دمياط البحري)، ومشمولها المستندي (ذرة معلب)، بعد إخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.

وتشكلت لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري.

ضبط 3 ملايين وربع قرص

وأسفرت أعمالها عن ضبط 1858 عبوة بإجمالي 3 ملايين و251 ألفًا و500 قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 113 مليونًا و802 ألفًا و500 جنيهًا.

الداخلية: نواصل ملاحقة مهربي المخدرات عبر المنافذ

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.