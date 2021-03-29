اتصالات وتكنولوجيا

قيمة واردات المحمول تنمو 1.5% خلال 2020

سجلت 1.7 مليار دولار خلال 2020
المال - خاص 6:34 ص, الأثنين, 29 مارس 21 6:34 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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سجلت قيمة واردات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر خلال العام الماضى نموًا بنسبة %1.5 لتصل إلى مليار و754 مليون و502 دولار، مقارنة بمليار و728 مليون و440 دولاراً فى 2019.

ورصدت «المال» تطور قيمة واردات هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من 2020، وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة من «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء».

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تعتمد فى حساب معدلات واردات أجهزة هواتف المحمولة لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

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فى بداية 2020 شهدت قيمة واردات قطاع أجهزة المحمول تراجعًا بنسبة %95.5 لتصل إلى 5.1 مليون دولار خلال يناير من العام الماضى، مقابل 126.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من 2019.

فى حين، هبطت واردات أجهزة هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال العام الماضى تحديدًا فى شهر يوليو لتسجل 52 ألف دولار، مقابل 183.3 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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وعاد معدل استيراد هواتف المحمول للصعود نسبيًا إلى 59.2 مليون دولار خلال أغسطس الماضى، مقارنة مع 139.6 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2019.

وتحسنت نتائج أعمال القطاع نسبيًا خلال سبتمبر الماضى بنمو قيمة واردات هواتف المحمول %5 لتسجل 131 مليون و23 ألف دولار، مقارنة مع 124.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2019.

واستمر معدل قيمة واردات هواتف المحمول فى التراجع بنسبة بلغت %14 لتصل إلى 133.9 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى، مقارنة مع 156 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.

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وبنهاية 2020، تراجع معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة %38 لتسجل 123.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 199.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم المال - خاص

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