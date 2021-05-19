قيمة مكونات إنتاج السيارات تهبط 31.8% خلال يناير وفبراير

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %31.8 لتصل إلى 112 مليونًا و355 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 164 مليونًا و931 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، انخفاض قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات، إلى تراجع إجمالى الشحنات المستوردة من مواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، موضحًا أن أغلب الشركات العالمية لجأت لتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بهدف الحد من انتشار جائحة «كوفيد- 19».

وأضاف «سعد» أن العديد من المنتجين المحليين اتجهوا أيضًا لتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعهم فى ظل نقص مستلزمات الإنتاج وتأخر وصول الشحنات المتفق عليها مع المصانع الأم خلال الفترة الحالية.

يذكر أن مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري» فى مصر، كانت قد اعتذرت عن تغطية كل الطلبات الخاصة بطرازات «هيونداى إلنترا HD، وأكسنت «RB المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت فى بيان لها نشر على الصفحة الرسمية للمبادرة أن أزمة نقص المكونات التى تواجهها شركة هيونداى العالمية حاليًا، والتى تتعلق بنقص وحدة التحكم الإلكترونى ECU قد أثرت سلبًا على خطط تجميع بعض السيارات فى مصر، كما أكدت الشركة حل تلك المشكلة فى أقرب وقت ممكن.

فى ذات السياق، أكد إيهاب أبو العينين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن هناك عددًا كبيرًا من المصانع المحلية بدأت تتأثر بالسب من نقص الكميات المستوردة من مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع الأسعار لبعض الخامات ومنها «البلاستيك» بنسب تصل إلى %150 مما تسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات موجة من الزيادات السعرية لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف التشغيل داخل المصانع، قائلًا: «المنتجون المحليون سيتجهون لتعويض الخسائر التى قد تنتج عن تراجع معدلات الإنتاج وزيادة التكاليف من خلال زيادة أسعار طرازاتهم» على حد تعبيره.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %2 لتصل إلى 3 آلاف و690 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقابل 3 آلاف و767 فى الفترة المقابلة من عام 2020.

فى المقابل، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المنتجة محليًا بنسبة %27.9 لتسجل 13.6 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 10.6 ألف وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما صعدت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة %31.5 إلى 10 آلاف و639 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 8 آلاف و89 شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق. المال ـ خاص