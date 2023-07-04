«قيمة فنية كبيرة».. وفاة علاء عبد الخالق نجم الثمانينيات والتسعينيات

رحل المطرب الكبير علاء عبد الخالق أحد نجومي التسعينيات علاء عبد الخالق الثلاثاء عن عمر 59 عاما.

وأكد الوفاة العديد من نجوم جيله مثل حميد الشاعري، وحسام حسنى وذلك في تدوينات بصفحاتهم بمنصات التواصل.

عبد الخالق كان في صدارة نجوم جيله الذي يضم حنان وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وحسام حسنى ومنى عبد الغنى .

وكان آخر ظهور له في فرح ابنته مؤخرا.

ونعت نقابة المهن الموسيقية الفنان الراحل، مؤكدة أن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة.

وبدأ الراحل مشواره في معهد الموسيقى العربية، وتخصص في العزف على آلة الناي .

وبعدها التحق بفرقة الأصدقاء بصحبة منى عبد الغني وحنان، وعملوا معا تحت قيادة الراحل عمار الشريعي.

وبعدها انطلقت رحلة عبد الخالق مع حميد الشاعري، الذي ساعده في تقديم أول ألبوم غنائي له في منتصف ثمانينات القرن الماضي.

وبعدها استمر المشوار بينهما من خلال العديد من الألبومات، التي جعلت من الراحل واحدا من أهم نجوم تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهر ألبوماته “طيارة ورق” و “راجعلك” و “هتعرفيني” و “وياكي”.، وكان لها صدى كبير في وقتها.