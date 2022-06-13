قيمة سوق العملات المشفرة تهبط لأقل من تريليون دولار

انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ يناير من العام 2021، لتصل إلى إلى 926 مليار دولار وفقا لما أورده موقع “كوين ماركت كاب” للبيانات.

وتراجع سعر بتكوين، العملة المشفرة الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية، من 9% خلال اليوم الإثنين، ونزلت إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 23950 دولارا.

خسر سوق العملات الرقمية نحو 7.2% من قيمته السوقية ليصل حجمه إلى 1.02 تريليون دولار مقابل 1.1 ترليون دولار خلال تعاملات أمس، بقيادة الخسائر التي منيت بها كل من بيتكوين ودوجكوين وكاردانو وبولكادوت.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات اليوم 103.13 مليار دولاوأدى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن انتهاء مشتريات السندات والتأكيد على احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل إلى رد فعل سلبي في أسواق الأسهم، وسبب مخاوف شديدة في سوق العملات الرقمية.

وفي حالة حدوث هذا السيناريو، سينتقل تركيز مستثمري العملات الرقمية المشفرة إلى أدنى مستوى.

وانهار سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 بنسبة 7.47% ليصل إلى 25,146 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين بنسبة 7.4% لتصل إلى 485.41 مليار دولار.

وجدير بالذكر أن العملة الرقمية الشهيرة يتم تداولها عند مستوى أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار كان قد سجله في نوفمبر من العام الماضي.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.66% مسجلًا 1,310.94 دولار

وهبط سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 6.21% إلى 0.31952 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 8.1% إلى 0.4518 دولار.

وتعد العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.