قيمة «سامسونج» السوقية تقفز إلى 301 مليار دولار.. وتتقدم للمركز 18 عالميا

ارتفعت القيمة السوقية لشركة سامسونج للإلكترونيات، بمعدل 10 درجات لتصل إلى المركز الثامن عشر على مستوى العالم العام الماضي، مع استمرار مكاسب شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة، في ظل توقعات بتحقيق أرباح وفيرة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب.

وبلغت القيمة السوقية لسامسونج 301.65 مليار دولار الخميس 2 يناير 2020، بارتفاع 95.08 مليار عن الثاني من يناير 2019.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء لأسهم سامسونج بقيمة 627 مليار وون خلال هذا الشهر حتى يوم الجمعة المنصرم.

الأمر الذى يعنى أن مكاسب شركة التكنولوجيا العملاقة ستتحسن مع الوقت.

وفي إرشادات الأرباح الخاصة بالشركة الأسبوع الماضي، حققت سامسونج أرباحا تخطت توقعات الربع الأخير من العام.

وذلك في أعقاب انتعاش بسيط في أسعار الرقائق، رغم أن الشركة عانت عام 2019 من أسوأ أداء لها في 4 سنوات.

بسبب تأثرها بالركود الطويل في قطاع صناعة الرقائق.

وتوقعت سامسونج أرباحا تُقدر بـ7.1 تريليون وون (6.1 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 34.26% من عام سابق.

بيد أن الأرباح تجاوزت التوقعات التى قُدرت بـ6.5 تريليون وون، مع ارتفاع أسعار الرقائق وانتعاش الطلب على أجهزة الهواتف الذكية.

وتوقعت سامسونج تحقيق مبيعات بقيمة 59 تريليون وون في الربع الرابع من العام، بانخفاض 0.5% على أساس سنوي.

في الوقت الذى بلغت تقديرات مبيعات الربع الرابع بواسطة السوق 60.5 تريليون وون في المتوسط.

وبالنسبة لعام 2019، توقعت سامسونج أن تبلغ أرباحها التشغيلية 27.71 تريليون وون، بانخفاض 52.9% على أساس سنوي.

وهو يمثل أدنى مستوى منذ عام 2015، حيث كانت الأرباح التشغيلية المتوقعة 26.4 تريليون وون.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى مبيعات العام 229.52 تريليون وون، بانخفاض 5.8% عن عام 2018.

وذلك بحسب ما صرحت به سامسونج، وهو ما يمثل أدنى معدل له منذ 2016، حيث كان 201.8 تريليون وون.