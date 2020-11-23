قيمة العلامات التجارية لشركات التكنولوجيا ترتفع %30 خلال 2020

رغم حالة الركود التى اصابت الاقتصاد العالمى جراء تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلا أن شركات التكنولوجيا تمكنت من تحقيق نمو كبير فى قيمة علاماتها التجارية هذ العالم، بنسبة تصل إلى %30 لتسجل 970 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال 2019، والتى بلغت 749 مليار دولار، وفقًا لتقرير مؤسسة إنتربراند الأمريكية لتصنيف أغلى 100 علامة تجارية فى العالم.

وتعتمد مؤسسة إنتربراند فى تصنيف العلامات التجارية على عدد من العوامل، من بينها قدرة الشركات على اجتذاب العملاء، وقوة نشاط العاملين بها، والالتزام بالمسئولية تجاه المستهلكين، ولا سيما فى هذا العام الذى تدهورت خلاله الأنشطة الاقتصادية بسبب وباء كورونا.

وأرجع التقرير نمو قيمة العلامات التجارية التابعة لشركات التكنولوجيا إلى إعتماد دول العالم عليها فى اتمام مهامهم الوظيفية، أو قضاء أوقات الفراغ مع اتباع سياسات التباعد الإجتماعى، والتى تهدف فى المقام الأول إلى السيطرة على الوباء، والحد من انتشاره.

وشهدت العلامات التجارية التابعة لقطاع التكنولوجيا تسجيل متوسط نمو يتعدى %50 هذا العام، بقيادة أمازون، والتى ارتفعت قيمتها %60 ومايكروسوفت بنمو %53 بالإضافة إلى آبل والتى ارتفعت قيمة علاماتها التجارية بنسبة %38

ويبدو أن وباء كورونا، والذى انتقل من الصين إلى باقى دول العالم، ولم يحدد أحدًا متى سينتهى العالم من هذا الكابوس قد ساعد شركات التكنولوجيا فى دعم المراكز المالية الخاصة بها، مما انعكس بالإيجاب فى تقييم العلامات التجارية لها، خاصة وأن شركات التكنولوجيا قدت حلولًا جديدة سواء من الرقمنه وتحول العديد من الأنشطة الاقتصادية للعمل من خلال الانترنت، ومنصات الأون لاين، والتى تمكنت من جذب عملاء جدد من جميع دول العالم فى محاولة منهم للإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، وعدم الذهاب لأماكن العمل.

وأكد تقرير إنتربراند أن ما يقرب من %92 من الشركات العالمية، والعاملين عن بعد بسبب فيروس كورونا اعتمدت على تقنيات جديدة لتمكين العمل من خلال الانترنت بما فى ذلك أدوات التعاون فى مكان العمل وحلول الخصوصية والحماية الإلكترونية ليزداد التحدى الذى يواجه المؤسسات فى إدارة حماية البيانات عبر شبكة الشركة وجميع تلك الأجهزة الجديدة التى تستخدم مجموعة من الحلول المختلفة المكلفة والمعقدة لمواحهة القرصنة والهجمات على مؤتمرات الفيديو التى باتت شائعة حاليا.

وجاءت 4 شركات تكنولوجية على رأس قائمة أكبر 100 شركة حول العالم هذا العام بقيادة شركة آبل لتكنولوجيا الحواسب والهواتف المحمولة، وأمازن المتخصصة فى مبيعات التجزئة الأون لاين، ومايكروسوفت لبرامج الحاسوب، فيما تمكنت شركة جوجل، أقوى محرك بحثى فى العالم، من الاستحواذ على المركز الرابع فى القائمة، مع العلم أن جميع هذه الشركات أمريكية المنشأ.

ظهرت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات فى المركز الخامس فى قائمة أقوى 100 علامة تجارية حول العالم، مما يعزز قوة شركات الكنولوجيا وتمكنهما من تخطى جائحة فيروس كورونا، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب مقارنة بذى قبل.

وفى سياق متصل، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة العلامات التجارية فى قطاع التكنولوجيا الأغلى قيمة فى العالم هذا العام، بعد أن شاركت بـ 7 علامات تجارية من أصل 9 علامات ظهرت فى تقرير، فيما احتقظت كورويا الجنوبية، والصين بعلامة تجارية واحدة فقط لكل منها.

وبلغت إجمالى قيمة العلامات التجارية لشركات التكنولوجيا الأمريكية المنشأ هذا العام 901.5 مليار دلار، مقارنة بقيمتها العام الماضى والتى بلغت 681 مليار دولار تقريبًا، بنمو بلغ %32

أبل الأعلى بـ 323 مليار دولار.. وأمازون الأكثر نموًا

وحلت أبل بالمركز الأول فى قائمة العلامات التجارية لشركات التكنولوجيا الأغلى قيمة هذا العام، بـ 323 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال العام الماضى والتى بلغت 233.2 مليار دولار، بنمو يصل إلى %38

وحصلت أمازون على المركز الثانى فى القائمة بعد نمو قيمة علاماتها التجارية %60 لتسجل 200.7 مليار دولار، مقابل 125.3 مليار دولار خلال العام الماضى، لتصبح بذلك أعلى العلامات التجارية فى قطاع التكنولوجيا نموًا.

وجاءت مايكروسوفت فى المركز الثالث لتسجل قيمة علاماتها التجارية 166 مليار دولار هذا العام، مقارنة بقيمتها خلال 2019، والتى بلغت 108.8 مليار دولار فى 2019، بنمو يصل إلى %53

وتمكنت شركة جوجل من اقتناص المركز الرابع فى قائمة شركات التكنولوجيا الأغلى قيمة هذا العام، على الرغم من تراجع قيمة علاماتها التجارية بنسبة تصل إلى %1 لتسجل 165.4 مليار دولار، مقابل 167.7 مليار دولار فى عام 2019.

وأظهر تقرير انتربراند حصول سامسونج على المركز الخامس فى القائمة بعد نمو علاماتها التجارية بنسبة 2%لتسجل 62.3 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال 2019، والتى قدرت بـ 61.1 مليار دولار، لتصبح بذلك العلامة الكورية الوحيدة المشاركة بقائمة شركات التكنولوجيا الأغلى قيمة.

وفى المركز السادس جاءت إنتل، والتى هبطت قيمة علاماتها التجارية بـ %8 لتسجل 37 مليار دولار، مقارنة بقيمتها فى العام الماضى، والتى بلغت 40.2 مليار دولار.

الحرب التجارية تسبب فى خسارة هواوى %9

ويبدو أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد أثر على تقييم شركة هواوى، بصفتها العلامة التجارية الصينية الوحيدة المشاركة فى التقرير، إذا أظهر انتربراند هبوطًا فى قيمة علاماتها التجارية هذا العام بنسبة تقترب من %9 لتسجل 6.3 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال العام الماضى، والتى بلغت 6.9 مليار دولار.

كما تسبب سياسات الإغلاق التى تتبعها الدول للسيطرة على الجائجة فى هبوط قيمة العلامة التجارية لشركة أوبر بنسبة %13 هذا العام، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار العام الماضى.

وأظهر التقرير مشاركة شركة زووم للمرة الأولى بقائمة شركات التكنولوجيا الأغلى قيمة هذا العام، لتسجل 4.5 مليار دولار، وذلك بفضل اعتماد الشركات والمؤسسات على تطبيقتها فى عقد المؤتمرات والإجتماعات على الإنترنت تجنبًا للمخالطة، بهدف منع تفشى فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالى قيمة أغلى 100 علامة تجارية حول العالم قد ارتفعت هذا العام لتسجل 2 تريليون دولار، مقابل خلال العام الماضى والتى بلغت 1.8 تريليون، بنمو يتعدل %9

وأثر وباء فيروس كورونا والذى تفشى فى العالم بداية 2020، والذى اجتاح ما يقرب من 200 دولة حول العالم فى تراجع قيمة 43 علامة تجارية، فيما ارتفعت قيمة 57 علامة أخرى، مما يعكس حجم الركود الاقتصادى الذى سببه الوباء، إذ إنه بالمقارنة بالعام الماضى تراجعت قيمة 29 علامة تجارية فقط، فيما ارتفع تقييم باقى العلامات التجارية الأخرى المشاركة التى بلغت 71 ماركة.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت مؤسسة براند فايناناس عن ترتيب أخر لأكبر 10 شركات تكنولوجية من حيث قيمة العلامة التجارية هذا العام، والذى يختلف كثيرًا عن تقييم انتربراند، إذ أظهر تقييم الأولى تربع أمازون على قمة شركات التكنولوجيا الأغلى قيمة هذا العام بعد أرتفعت قمية علاماتها التجارية %17.5 لتسجل 220.8 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال العام الماضى، والتى بلغت 187.9 مليار دولار.

وظهرت جوجل فى المركز الثانى فى قائمة شركات التكنولوجيا الأغلى قيمة هذا العام بعد نمو قيمة العلامة التجارية %12 لتسجل 159.7 مليار دولار، مقارنة بقيمة العلامة التجارية للشركة خلال العام الماضى، والتى بلغت 142.8 مليار دولار، مع العلم أن جوجل يهيمن على ما يقرب من %90 من إجمالى عمليات البحث اليومية على شبكة الانترنت.

«الأمريكية» تهيمن على 7 مراكز فى القائمة

ومن المفارقات فى تقييم براند فاينانس أنها خفضت فى تقييم العلامة الأمريكية أبل هذا العام، بنسبة تصل إلى %8.5 لتسجل 140.5 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال العام الماضى، والتى بلغت 153.6 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الثالث فى تقييم شركات التكنولوجيا الأغلى قيمة فى العالم.

واقتنصت مايكروسوفت المركز الرابع فى القائمة، لتسجل قيمة علامتها التجارية 117.1 مليار دولار فى عام 2020، مقارنة بقيمتها خلال العام الماضى، والتى بلغت 153.6 مليار دولار، بتراجع %2

وقيمت مؤسسة براند فاينانس شركة فيس بوك على أنها من ضمن قطاع التكنولوجيا، رغم تصنيف انتربراند لها تابعة لقطاع الميديا، وبعض النظر على تصنيف فيسبوك، فإن قيمة العلامة التجارية الخاصة تراجعت هى الأخرى بنسبة %4 هذا العام لتسجل 79.8 مليار دولار، مقارنة بتقييمها خلال العام الماضى، والذى قدر بـ 83.2 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على المركز الخامس فى القائمة.