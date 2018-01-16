قيمة الجمارك تمنع طرح الجيل السابع لفولكس فاجن جيتا.. محليًا

شريف عيسى



أكد كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء كل من فولكس فاجن وأودى، على استحالة طرح الجيل السابع من جيتا بشكلها الجديد محليًا، الذى كُشفت فولكس فاجن النقاب عنه رسميًا، خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات، الأحد الماضى.



وقال نجار، فى تصريحات لـ”المال”، إنه من المستحيل طرح جيتا فى ظل عدم وجود اتفاقات جمركية بين مصر والمكسيك، على غرار الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوربى.



وأشار إلى أن استيراد جيتا فى ظل القواعد الجمركية سيجعل تسعيرها مرتفع للغاية، مما لايؤهلها للمنافسة مع الطرازات الأخرى.



كانت المصرية التجارية وأوتوموتيف قررت خلال 2015، وقف استيراد جيتا بعدما لجأت فولكس فاجن العالمية لنقل انتاجها من أوروبا إلى المكسيك، مما يحرمها من الحصول على الامتيازات الجمركية المنصوص عليها باتفاقية الشراكة الأوروبية.



وخلال العام الماضى، قرر وكيل فولكس فاجن فى مصر لإعادة طرحها مرة أخرى، بعدما تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع مصانع الشركة الأم بالمكسيك.



وتسعى الشركة خلال العام الحالى لطرح تى – روك الجديدة كليًا، خلال النصف الأول من العام الجارى على أقصى تقدير، بالإضافة إلى الاعتماد على كل من باسات وتيجوان الجديدين كليًا فى دفع حركة مبيعات العلامة التجارية الألمانية.



وقدمت فولكس فاجن جيتا للمرة الأولى على الساحة العالمية فى عام 1979، والتى تمكنت على مدار 38 عامًا من بيع ما يقرب من 17 مليون سيارة، وقدرت إجمالى مبيعاتها بالولايات المتحدة الأمريكية 3.2 مليون سيارة.



ويتسم الجيل الجديد من جيتا أنه مزود بمحرك TSI سعة 1.4 لتر مدعوم بشاحن توربينى، بقوة 147 حصان، بناقل حركى مانيوال سداسى السرعات، أو أتوماتيكى مكون من ثمانى سرعات، مقارنة بالجيل الحالى والمدعوم بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصاناً.



ووفقاً لتقرير أكثر الطرازات مبيعاً خلال 2017 والصادر عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات، احتلت جيتا المرتبة الـ 16 فى القائمة بعد تمكنها من بيع 550 ألفاً، و649 سيارة بجميع دول العالم.