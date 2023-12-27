قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات يسجل 12.108 مليار جنيه في الربع الثالث

ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات خلال الربع الثالث من العام الحاري بنسبة 60% إلى 12.11 مليار جنيه مقابل 7.565مليار جنيه في القترة ذاتها من 2022.



ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر عن الربع الثالث 2023، فشهد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي صعودًا إلى 811 ألف عميل مقابل 686 ألف عميل في الفترة المماثلة من 2022.



شهدت استحواذ شراء السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت نحو 4.89 مليار جنيه وبنسبة 40.40% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.



وحلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بعد استحواذه على24.34% من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت حوالي 2.95 مليار جنيه.



وجاء في الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت نحو 0.74 مليار جنيه وبنسبة 6.14% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة ة محل الدراسة.