أسواق عربية

قيمة مبيعات العقارات في دبي 2.53 مليار درهم في أول يوم جمعة عمل بالعام الجديد

بذلك تصل قيمة التصرفات العقارية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد إلى أكثر من 7.24 مليار درهم
المال - خاص 7:18 م, الجمعة, 7 يناير 22 7:18 م, الجمعة, 7 يناير 22

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بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي، بما في ذلك المبايعات، ضمن أول يوم جمعة عمل وفقاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد في الدولة، أكثر من 2.53 مليار درهم، بعد تسجيل 227 تصرفاً عقارياً.. وبذلك تصل قيمة التصرفات العقارية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد إلى أكثر من 7.24 مليار درهم، بعد تسجيل 1,766 تصرفاً عقارياً.

وتشير بيانات أراضي دبي إلى أن اليوم الجمعة شهد تسجيل 173 مبايعة، بقيمة تصل إلى 2.38 مليار درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 451.16 مليون درهم، و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.93 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 369 مليون درهم في منطقة “مرسى دبي”، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة “الثنية الخامسة”، ومن ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة “نخلة جميرا”.

وتصدرت منطقة “جبل علي الأولى” المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، تلتها منطقة “نخلة جميرا” بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 17 مليون درهم، ومن ثم “ورسان الأولى” بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 4 ملايين درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة “نخلة جميرا” كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 495 مليون درهم في منطقة “مرسى دبي”، وأخيراً مبايعة بقيمة 402 مليون درهم في المنطقة ذاتها.

وتصدرت منطقة “جبل علي الأولى” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة “الخليج التجاري” بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، ومن ثمّ “البرشاء جنوب الرابعة” بتسجيل 13 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

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في الوقت ذاته، سجلت الرهونات العقارية قيمة قدرها 125.03 مليون درهم، منها 9 رهونات أراضي بقيمة 47.88 مليون درهم، و40 رهناً للفلل والشقق بقيمة 77.15 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة “الثنية الرابعة” بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة “ند الشبا الثالثة” بقيمة 11 مليون درهم.

وعلى صعيد الهبات، فقد تم تسجيل 5 هبات بقيمة 19.16 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة “جبل علي الأولى” بقيمة 3 ملايين درهم.

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بقلم المال - خاص

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