قيمة التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم تبلغ مليار درهم

شهدت الدائرة تسجيل 293 مبايعة بقيمة 810.5 مليون درهم منها 35 مبايعة أراض بقيمة 171.44 مليون درهم و 258 مبايعة شقق وفلل بقيمة 639.07 مليون درهم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 293 مبايعة بقيمة 810.5 مليون درهم منها 35 مبايعة أراض بقيمة 171.44 مليون درهم و 258 مبايعة شقق وفلل بقيمة 639.07 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومن ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في الصفوح الثانية بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 219.55 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 120.64 مليون درهم و 56 رهن فلل وشقق بقيمة 98.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 4 بقيمة 30 مليون درهم.. فيما تم تسجيل 6 هبات بقيمة 12.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم.