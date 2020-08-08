قيمة التصالح فى مخالفات البناء بحي الدقى تبدأ من 180 جنيها للمتر (التفاصيل الكاملة)

أصدرت محافظة الجيزة قراراً بقيمة التصالح فى مخالفات البناء لمناطق مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحه وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات.

وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنية للمتر التجارى وما بين 260 جنيه إلى 800 جنيه للمتر الإداري وما بين 180 جنيها إلى 640 جنيها للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى الدقى والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى أخره وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع احمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجارى وما بين 320 جنيه إلى 1920 جنيه للتصالح الإدارى وما بين 260 جنيها إلى 1600 جنيه للمتر السكنى .

وتحت عنوان “تنويه هام للمواطنين” أعلنت محافظة الجيزة في بيان أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو منتصف أغسطس الجاري.