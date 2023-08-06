قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تسجل 2.09 مليار جنيه  

سجلت قيمة تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد إجمالي بلغت 2.09 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على نحو 17,970 عملية بدعم من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وتربعت الخدمات المالية غير المصرفية على رأس القطاعات من حيث إجمالي قيم التداولات بـ 916.74 مليون جنيه أي ما يمثل نحو 43.8% من الإجمالي.

احتل قطاع العقارات المركز الثاني من حيث إجمالي قيمة التداولات بـ 440.26 مليون جنيه يليه البنوك بـ 113.74 مليون جنيه ثم الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بـ 76.79 مليون جنيه.

وجاءت المنسوجات والسلع المعمرة في المركز الخامس بـ 74.37 مليون جنيه يليها الرعاية الصحية والأدوية بـ 64.05 مليون جنيه ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 58.85 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن جاءت الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بـ 50.65 مليون جنيه، وفي التاسع مقاولات وإنشاءات هندسية بـ 33.95 مليون جنيه، وفي العاشر خدمات النقل والشحن بـ 23.32 مليون جنيه.