قيمة الاشتراك 1000 جنيه.. إعلان موعد الفوج الثاني من «قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان»

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الفوج الثاني من 5 إلى 12 نوفمبر المقبل بعدد 240 شابا، عدد 260 فتاة.

وقالت الإدارة إن الجديد هذا العام أن الإقامة ستكون بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفندق العائم “بايونير” بأسوان، والحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة

(https://www.emys.app/youth/youth_train)

الشروط

• السن من 18حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

• التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/11/2021.

• تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

• مشاركة صفحة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.

• الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية.

• قيمة الاشتراك (1000) جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

• يتم التوريد بالمديريات من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

• لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

• اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

• يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

• ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

• عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.

• أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.