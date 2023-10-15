قيمة الأوراق المخصمة ترتفع إلى 2.8 مليار جنيه في يوليو الماضي (جراف)

صعد قيمة الأوراق المخصمة خلال شهر يوليو 2023 بنحو 90.3% إلى 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.48 مليار جنيه في الشهر ذاته من 2022.

وزاد حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بنسبة 106.3% إلى 1.79 مليار جنيه مقارنة بـ 872.3 مليون جنيه في يوليو 2022.

أما حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع؛ فارتفع 67.3% إلى 1.013 مليار جنيه في مقابل 605.5 مليون جنيه.

وسجل عدد العملاء بنهاية يوليو صعودًا بـ 13.9% إلى 564 عميل مقارنة بـ 495 عميلصا في الشهر ذاته من 2022.

وكشف تقرير لهيئة الرقابة المالية عن أن حجم الأرصدة المدينة صعد خلال شهر يوليو الماضي بـ 40.6% إلى 16.79 مليار جنيه مقارنة بـ 11.94 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

الأوراق المخصمة في 7 أشهر

وخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 59.8% إلى 24.33 مليار جنيه مقابل 15.23 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وصعدت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 55.7% إلى 15.19 مليار جنيه في مقابل 9.75 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وزادت الأوراق المخصمة بدون حق اررجوع بمعدل 67.1% غلى 9.14 مليار جنيه مقابل 5.47 مليار جنيه.