قيس سعيّد ورئيسة الحكومة التونسية يستقبلان «مدبولي» لحضور قمة «تيكاد 8»

استقبل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8″، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد غادر القاهرة مساء أمس لحضور فعاليات القمة التي ستنعقد بالعاصمة التونسية على مدار يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية.

ومن المنتظر أيضا أن يعقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى قمة تيكاد 8.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على نجاح الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، متمنياً لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار تحت قيادة الرئيس سعيد.