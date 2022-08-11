قيد 7.8 ألف مركبة «بنزين - غاز» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى

بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» نحو 7 آلاف و854 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعي نحو 38 مركبة.

وسجل إجمالي السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 249 ألفًا و438 سيارة، بلغ إجمالي عدد المركبات الكهربائية المرخصة في مختلف وحدات المرور نحو 105 مركبات خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 79 ألفًا و189 سيارة، مقابل 4 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعي».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة في مختلف وحدات المرور نحو 309 آلاف و826.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 24 ألفًا و777 مركبة خلال الشهر الماضى.