قيد 7.4 ألف مركبة «بنزين - غاز» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 7 آلاف و476 وحدة بمختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة فى وحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ إذ بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 51 مركبة.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 214 ألفًا و316سيارة، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 54 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغت أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 76 ألفًا و85 سيارة، مقابل 5 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 268 ألفًا و378مركبة.