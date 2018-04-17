قيد البورصة توافق على تجزئة القيمة الاسمية لسهم يونيباك للورق

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق "يونيباك" من 5 جنيهات إلى 1 جنيه للسهم.ونوهت اللجنة، فى بيان، بأن التجزئة تمّت مع بقاء رأسمال الشركة كما هو 38.5 مل

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق “يونيباك” من 5 جنيهات إلى 1 جنيه للسهم.

ونوهت اللجنة، فى بيان، بأن التجزئة تمّت مع بقاء رأسمال الشركة كما هو 38.5 مليون جنيه ليصبح موزعا على 38.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول الثلاثاء 24 أبريل الحالى وبمراعاة قسمة آخِر سعر إقفال على 5؛ لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة.

وأعلنت الشركة، فى يناير الماضى، رغبتها فى تخفيض رأس المال من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون عبر إعدام أسهم الخزينة.