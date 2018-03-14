قيد البورصة تقر إدراج زيادة رأسمال كفر الزيات للمبيدات

رجب عز الدينوافقت لجة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على زيادة رأس المال المصدر لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.وقررت اللجنة قيد أسهم الزيادة من 80 مليون جنيه إلى 120 مليونًا، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعة على 4 ملايين سهم مسددة نقدًا عن طريق اك

رجب عز الدين





وافقت لجة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على زيادة رأس المال المصدر لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

وقررت اللجنة قيد أسهم الزيادة من 80 مليون جنيه إلى 120 مليونًا، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعة على 4 ملايين سهم مسددة نقدًا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من جلسة الاثنين المقبل 19 مارس.

وأعلنت الشركة، فى ديسمبر الماضى، تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بالمرحلة الأولى بنسبة 96.33%، ثم وافقت الرقابة المالية فى يناير 2018 على نشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال، والبالغة 146.94 ألف سهم.

ويبلغ رأس المال الحالى قبل الزيادة 80.02 مليون جنيه، موزعًا على 8.002 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.