قيد الأوراق المالية توافق على زيادة رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية

رجب عزالدين وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد – الإسكندرية". ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 58.5 مليون جنيه إلي 99.5 مليون جنيه بزيادة 40.9 مليون جنيه، موزعة ع

رجب عزالدين



وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد – الإسكندرية”.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 58.5 مليون جنيه إلي 99.5 مليون جنيه بزيادة 40.9 مليون جنيه، موزعة على 5.1 مليون سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات للسهم الواحد، إضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.20 جنيه، مسددة بالكامل نقدًا (حق اكتتاب لقدامى المساهمين)، بموجب شهادة إيداع بنكية.

وأقرت عمومية الشركة غير العادية في سبتمبر الماضى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 58.56 مليون جنيه إلى 99.55 مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بالبورصة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 15 يناير الجارى.