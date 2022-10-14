«قيدوها ووضعوها بجوال».. سيدة تشترك مع أولادها في قتل فتاة لسرقتها بالقليوبية

ارتكبت سيدة جريمة قتل فتاة، بعدما اشتركت مع نجليها في تنفيذ الواقعة عقب استدراجها لمسكنهما وتقييدها والاعتداء عليها حتى فارقت الحياة بغرض سرقتها ثم وضع الجثمان في جوال، بمحافظة القليوبية، وألقت القبض على الجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيكي.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليها، ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة -مُبلغ بغيابها، ووراء ارتكاب الواقعة “ربة منزل” -لها معلومات جنائية- بالاشتراك مع أنجالها (فتاة وعاطل).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجني عليها، كما قررت المتهمة “ربة المنزل” باستدراج المجني عليها لمسكنهم.

وعقب وصولها للمسكن اعتدوا عليها حتى فارقت الحياة، واستوليا منها على مشغولات ذهبية، مجموعة من كروت الائتمان، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه.

وقرروا بإنفاق المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.