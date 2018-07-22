قيادي حمساوي لـ«الجزيرة»: مصر نجحت في وقف العدوان على غزة

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أكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان أن التدخل المصري كان العامل الرئيسي لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين.
وقال رضوان في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “نشكر الشقيقة مصر التي نجحت في وقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني”.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، إلى اتفاق للتهدئة بعد جهود مصرية ودولية، يأتي هذا بعد مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 120 آخرين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على القطاع.
وتابع رضوان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بالدخل المصري، مشيرا إلى أن سياسة حماس لن تتغير في ما أسماه ” القصف بالقصف و القنص بالقنص”.
وشدد رضوان على أن مظاهرات العودة لن تتوقف حتى يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن التصعيد ، وكذلك القانون العنصري الذي أقره الكينست ليرسخ القومية اليهودية على الارض.
ولفت رضوان إلى أن الهدف الرئيسي لتصعيد اعتداءات جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني عموما، وغزة على وجه الخصوص، هو إنهاء “مسيرات العودة”.
وانطلقت مسيرات العودة الكبري في الثلاثين من مارس الماضي وتخللتها مصادمات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي راح ضحيتها 147 فلسطينيا وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة.