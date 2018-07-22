قيادي حمساوي لـ«الجزيرة»: مصر نجحت في وقف العدوان على غزة

متابعات:أكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان أن التدخل المصري كان العامل الرئيسي لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين.وقال رضوان في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: "نشكر الشقيقة مصر التي نجحت في وقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني".وتوصلت الفصائل الفلسطين

متابعات: أكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان أن التدخل المصري كان العامل الرئيسي لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تصاعد خلال اليومين الماضيين.

وقال رضوان في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “نشكر الشقيقة مصر التي نجحت في وقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني”.





وتوصلت الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، إلى اتفاق للتهدئة بعد جهود مصرية ودولية، يأتي هذا بعد مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 120 آخرين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على القطاع.

وتابع رضوان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بالدخل المصري، مشيرا إلى أن سياسة حماس لن تتغير في ما أسماه ” القصف بالقصف و القنص بالقنص”.

وشدد رضوان على أن مظاهرات العودة لن تتوقف حتى يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن التصعيد ، وكذلك القانون العنصري الذي أقره الكينست ليرسخ القومية اليهودية على الارض.