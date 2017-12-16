قيادي بمستقبل وطن يحذر من تسويق المثلية الجنسية عبر الألعاب الإلكترونية

إيمان عوف حذّر الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسي وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، من نشر بعض الإعلانات عن الإباحية والمثلية الجنسية عبر ألعاب الأطفال على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن تسويق الإباحية والثقافات الإلحادية وهدم الثوابت الاجتماعية والأخلاقية لتدم

إيمان عوف





حذّر الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسي وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، من نشر بعض الإعلانات عن الإباحية والمثلية الجنسية عبر ألعاب الأطفال على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن تسويق الإباحية والثقافات الإلحادية وهدم الثوابت الاجتماعية والأخلاقية لتدمير المجتمع المصري هدف أساسي لقوى الشر وعبَدة الشيطان.

وأضاف عمارة، فى تصريحات صحفية، أنه حذر منذ فترة كبيرة من تسويق المثلية لمجتمعنا بطريقة مختلفة ومباشرة وآليات مكافحتها، مؤكدًا أننا فوجئنا ببعض الحفلات المشبوهة وجروبات السوشيال ميديا غير الأخلاقية، والتى تدعو لذلك بشكل علني، مضيفًا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم خلق أبواق إعلامية للمثلية لتسويقها.

وقال عمارة إننا لن ندفن رءوسنا في الرمال؛ لأن هذا المخطط الإباحي قد بدأ منذ فترة في صور عديدة، ولكن نجد أن تركيزه على تشكيل الوعي لدى الأطفال والترسيخ لديهم في العقل الباطل بأن إباحية الشذوذ الجنسي أمر طبيعى وأنه شكل من أشكال الحرية، وكل هذا يأتي من خلال مسلسلات الكرتون وألعاب الموبايل والإعلانات التي تظهر بها لتكون مصيدة فكرية للأطفال والمراهقين.

واختتم عمارة برسالة إلى أولياء الأمور بالرقابة الجيدة لمحتويات ما يشاهده ويشترك فيه الأطفال على مواقع التواصل الإجتماعي وأفلام الكارتون، وخصوصًا على المحطات الدولية، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية وما تحتوي عليه من إعلانات إباحية للمثلية الجنسية والحوار معهم واحتوائهم لتشكيل الوعي الفكري الدفاعي وهدم مخططات قوى الشر من المنبع في تدمير أطفالنا وإضعاف شباب هذه الأمة.