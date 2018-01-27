قيادي بالوفد: الترشح ضد السيسي خطأ تداركناه

أحمد صبرىقال ياسر الهضيبى عضو الهيية العليا لحزب الوفد إن تراجع الحزب عن الدفع بمرشح للرئاسة ضد السيسي جاء لإدراكه أن ذلك خطأ أكبر من الدخول فى الانتخابات لتحسين صورة مصر أمام العالم وإظهار أن هناك منافسة .وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن الهيية العليا رف

أحمد صبرى

قال ياسر الهضيبى عضو الهيية العليا لحزب الوفد إن تراجع الحزب عن الدفع بمرشح للرئاسة ضد السيسي جاء لإدراكه أن ذلك خطأ أكبر من الدخول فى الانتخابات لتحسين صورة مصر أمام العالم وإظهار أن هناك منافسة .

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن الهيية العليا رفضت ترشيح السيد البدوى لعدة أسباب أهمها أن هناك 20نائب بالبرلمان أيدوا بالفعل الرئيس السيسي، كما أن الهيئة نفسها أيدت السيسي إضافة إلى تهديد بعض الإعضاء بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة الإستقالة إذا تم الدفع بمرشح.