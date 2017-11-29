قيادي بالكرامة: شفيق يتبع نظاما أسقطه الشعب المصري

- قيادات بحزب الحركة الوطنية: تحالف مع الإخوانإيمان عوفقال حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة، إنه من حق كل مواطن مصري الترشح في الانتخابات الرئاسية والمنافسة، لكن شفيق ومن على شاكلته ينتمون لمعسكر الثورة المضادة، وهو جزء أصيل من نظام أسقطه الشعب المصري، لذا فلابد من ألا يعود مرة أخرى للحياة السياسي

– قيادات بحزب الحركة الوطنية: تحالف مع الإخوان

إيمان عوف



قال حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة، إنه من حق كل مواطن مصري الترشح في الانتخابات الرئاسية والمنافسة، لكن شفيق ومن على شاكلته ينتمون لمعسكر الثورة المضادة، وهو جزء أصيل من نظام أسقطه الشعب المصري، لذا فلابد من ألا يعود مرة أخرى للحياة السياسية.

لافتا إلى أن ترشح شفيق يبلور الصراع على الانتخابات الرئاسية معسكر “الثورة المضادة” في مواجهة معسكر “الثورة”، لذا فإن هناك ضرورة لأن تتخذ الثورة وشبابها قرارا بالمنافسة والمشاركة في الانتخابات من خلال إجراء حوارات واسعة مع من يرفعون شعار المقاطعة، وهناك ضرورة أيضا لأن يتم التوافق حول مرشح رئاسي يعبر عن كل أطياف معسكر الثورة، والعمل معه وخلفه من أجل توحيد القوى المدنية، والتنافس مع الثورة المضادة.

جاء ذلك تعليقا على إعلان الفريق أحمد شقيق الترشح لانتحابات الرئاسية المقبلة ونيته العودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، قال مصدر بحزب الحركة الوطنية إن الحزب علم منذ أسابيع بأن الفريق أحمد شفيق يجري تشاورات ومفاوضات مع جماعة الإخوان المسلمين بالخارج من أجل خوض الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي دفع العشرات من قيادات الحزب للاستقالة المسببة من حزب الحركة الوطنية، معلنين انضمامهم لحملة “عشان تبنيها” التي تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الشارع المصري لديه الوعي الكافي ليرفض أي مرشح يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت المال قد نشرت بالأمس تصريحا من مصدر بحزب الحركة الوطنية عن نية أحمد شفيق الترشح للانتخابات الرئاسية وعودته لمصر خلال أيام قليلة، وتوالي الاستقالات من حزب الحركة الوطنية اعتراضا على ذلك.