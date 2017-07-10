قيادي بالكرامة: البرلمان تأخر في إقرار قانون العدالة الانتقالية

إيمان عوفيقول القيادي في حزب الكرامة، حامد جبر، إن أهم الأشياء التي لم يقم بها البرلمان هو الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور، ويأتي في مقدمتها قانون العدالة الانتقالية، الذي من شأنه أن ينهي الصراع بين الأطراف السياسية.وأضاف جبر أنه إذا خلصت النوايا من قبل البرلمان لكان قانون ا

إيمان عوف

يقول القيادي في حزب الكرامة، حامد جبر، إن أهم الأشياء التي لم يقم بها البرلمان هو الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور، ويأتي في مقدمتها قانون العدالة الانتقالية، الذي من شأنه أن ينهي الصراع بين الأطراف السياسية.

وأضاف جبر أنه إذا خلصت النوايا من قبل البرلمان لكان قانون العدالة الانتقالية حلا لكثير من الأزمات التي نمر بها خلال الفترة النهائية، والذي من المفترض أن ينهي الخلاف ويضع الحدود بين ما هو جنائي وما هو سياسي.

ولفت جبر إلى أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه البرلمان هو مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وضرب الحائط بالأحكام النهائية الباته التي كان من المفترض احترامها من قبل البرلمان القائم على القوانين.

وكان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، خطاب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن قراره الصادر برقم 202 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد الثانى للبرلمان.

ويتضمن القرار مادة واحدة بشأن فض دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2017، وتضمنت المادة الثانية نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.