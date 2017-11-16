قيادى وفدى يشيد بموقف السيسى من الدستور

إيمان عوف أثنى حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية لحزب الوفد، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورفضه تعديل الدستور والتزامه بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة أربع سنوات. وأضاف، فى بيانه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه لطمة قوية للمزايدين ممن طالبوا بفتح مدة الرئاسة وتعديل الدست

إيمان عوف





أثنى حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية لحزب الوفد، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورفضه تعديل الدستور والتزامه بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة أربع سنوات.

وأضاف، فى بيانه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه لطمة قوية للمزايدين ممن طالبوا بفتح مدة الرئاسة وتعديل الدستور.

وطالب بكر الأحزاب السياسية بانتهاج طريق الرئيس بعدم احتكار المناصب السياسية أو التحايل على اللوائح الحزبية للاستمرار فى المناصب القيادية.

وأشار إلى أن الرئيس أغلق الباب أمام المتلونين وأصحاب المصالح، منوهًا بأن الدولة تضع نصب أعينها مصلحة الشعب.