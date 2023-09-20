قيادات «O West» تستعرض 3 مشروعات سكنية جديدة تشمل فيلات وشققًا متنوعة وعصرية

استعرضت قيادات مدينة “ O West” التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، أبرز مكوناتها السكنية وهى مشروع “Spring Valley” ومشروع “ Club Yard” ومشروع “Core Apartments” بأنظمة سداد تنافسية وتتماشى مع جميع احتياجات العملاء بمقدم %5 وتقسيط على 7 سنوات وذلك خلال انعقاد النسخة الثانية عشر من معرض “سيتى سكيب 2023 “.

ويتميز مشروع “Spring Valley “ بالموقع المتميز بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات والمرافق وتصميم المشروع طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبى جميع احتياجات العملاء، ويقدم المشروع مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الفيلات المستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس بالإضافة إلى العديد من التصميمات الخارجية الأنيقة التى تطل على المناظر الطبيعية الراقية.

ويتمتع التخطيط الرئيسى الخاص بالمشروع بالارتفاعات فتشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومسارات للمشاة وممرات للدراجات.

وتتضمن مرحلة “Spring Valley “217 وحدة سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة” O West” الذين يبحثون عن الفخامة والرقى ومن المقرر تسليم المرحلة عام 2027.

فى حين يتضمن مشروع” Club Yard 404” وحدة سكنية متنوعة ويبعد دقيقة واحدة عن نادي” O West “الرياضى والاجتماعي، ويمثل مشروع” Club Yard “الحى العائلى المثالى حيث يوفر العديد من الخدمات والمرافق التى تُمكن العائلات من ممارسة العديد من الأنشطة على رأسها الاستمتاع بالمطاعم والمحلات التجارية ومناطق الشواء الخضراء، وممرات الدراجات وبحيرة صناعية مما يضمن أسلوب حياة عصرى مليء بالطاقة والحيوية ومن المقرر تسليم المرحلة أيضا فى عام 2027.

ويتماشى مشروع” Core Apartments” مع الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة” O West “الذين يتطلعون إلى حياة مثالية، ويتضمن المشروع حوالى 721 وحدة سكنية تقدم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكس.

وتتميز الوحدات بأسعار تنافسية كونها نصف تشطيب وتم إطلاق هذا المشروع بناء على طلب السوق العقارية لمثل هذا النوع من الوحدات وقد حاز بإقبال كبير من قبل العملاء.

كما أن “Core Apartments “ تعد الخيار المثالى لمن يبحثون عن الاستثمار فى الوحدات العقارية لعائدها المالى المرتفع، ولقد تم طرح مرحلتين من المشروع وتم بيعهم خلال 3 أيام من إطلاقهم ومن المقرر تسليم المشروع عام 2027.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن” O West “ و”مكادى هايتس” و”بيوم” إن المشروعات الثلاثة تضم مجموعة متنوعة من الوحدات، من الشقق والفيلات الفاخرة بمختلف أنواع التشطيب، وذلك تماشيا مع إستراتيجية مدينة” O West “ فى بناء مدينة متكاملة حيث تسعى دائما إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبى احتياجات وتوقعات العملاء المتنوعة.

وتتميز مشروعات” O West “السكنية بتصميماتها المعمارية الفاخرة والفريدة، فضلاً عن تخطيطها المتميز الذى يضم مساحات واسعة من الأراضى الخضراء والمياه، إضافة إلى مرافقها وخدماتها المتكاملة، وفقا لدويدار.

وأوضح أن الشركة حرصت على توافر جميع الخدمات فى مدينة “O West” وبالفعل بدأت الحياة بها، بالإضافة إلى توافر كل الخدمات من قبل انتقال السكان للعيش بها، ولذلك أصبحت من أكثر المدن التى يبحث عنها العملاء فى السوق العقارية سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التى بها أعلى معايير جودة الحياة”.

والجدير بالذكر أن مدينة” O West “واصلت مكانتها الرائدة فى غرب القاهرة حيث ارتفعت صافى المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 3.6 مليار جنيه بزيادة قدرها %47.8.

ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة %43.8 إلى 52.512 جنيه للمتر المربع إضافة الى ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة %26.6 خلال النصف الأول من 2023، وتخطط لتسليم أكثر من 1000 وحدة خلال 2023 و2024.

وتقع مدينة” O West “على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتميز بموقع فريد فى قلب 6 أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة.

وتتميز المدينة بالتصميم والتخطيط العمرانى الفريد، الذى يحقق التوازن بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية.

وتتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلا عن نادي” O West “الرياضى والاجتماعى والذى يعد واحدا من أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 41 فدانا. وتشمل المدينة أيضا على المنطقة التعليمية وتحتوى على 4 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة تعمل جميعها بكامل طاقتها، والمنطقة الطبية، والتجارية، والمجمع الإدارى “O Business District “ وتتميز المدينة بوجود العديد من وسائل النقل مع شبكة طرق ذكية، فضلا عن حلول الأمان الذكية التى توفر الحماية لجميع العائلات.