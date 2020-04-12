قيادات وزارة الثقافة تقرر التبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة عن إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر وذلك لمساندة الدولة فى تصديها لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاءت المبادرة وفق بيان الوزارة كأحد صور التعاون المجتمعى والانسانى فى مواجهة الأزمات، وباعتبارها دعوة لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة فى خطوات التغلب على الظروف الاستثنائية الحالية.

كما وجهت وزير الثقافة الشكر لأبطال القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبى على الجهود المبذولة والتى توحدت لتعكس صورة واضحة للانتماء والتفانى فى خدمة الوطن .