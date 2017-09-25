قيادات حزبية: إسرائيل المستفيد الأكبر من استفتاء كردستان.. ويجب مواجهته

سلوى عثمانأعلن العديد من قيادات الاحزاب عن آرائهم حول الاستفتاء الجاري بالعراق الذي يقام بغرض انفصال إقليم كردستان، وأرجعوا رفضهم الاستفتاء لما له من آثار سلبية تؤثر على وحدة العراق.قال حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بحزب "المصريين الأحرار "، إن الاستفتاء على الانفصال محفوف بالمخاطر على ب

سلوى عثمان





أعلن العديد من قيادات الاحزاب عن آرائهم حول الاستفتاء الجاري بالعراق الذي يقام بغرض انفصال إقليم كردستان، وأرجعوا رفضهم الاستفتاء لما له من آثار سلبية تؤثر على وحدة العراق.

قال حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بحزب “المصريين الأحرار “، إن الاستفتاء على الانفصال محفوف بالمخاطر على بنيان الدولة، ويعد إجراء غير دستوري يعصف بكل المواد الدستورية التي أقرها العراقيون أنفسهم عام 2005.



وحذر من الآثار المترتبة على استفتاء الانفصال، وأنه ربما ينتج عنه حروب أهلية وصراعات بين أطياف الشعب العراقي ، مؤكدا أن إسرائيل وغيرها من الطامعين يتمنون تقسيم العراق لتنفيذ مصالحهم، ولذا تتبنى تل أبيب دعم الاستفتاء الباطل .

وشدد رأفت على ضرورة تدخل جامعة الدول العربية، لمواجهة الخطر الداهم الذي يحاصر العراق.



وقال المهندس جمال حنفي، القيادي نائب رئيس حزب المؤتمر إن استقلال الأكراد عن العراق يعني تقسيمهم، موضحا أن الهدف من استقلالهما تفتيت وتقسيم الامة العربية .

وأوضح حنفي أن الهدف من استقلال الأكراد هو تشجيع باقي الطوائف والفئات في المجتمع العربي من اجل الدعوة للانفصال كالأمازيغ في المغرب العربي، مؤكدا ان استفتاء الأكراد المستفيد الاكبر منه اسرائيل .

