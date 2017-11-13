قيادات بنكية: أسعار الفائدة ليست العنصر الحاكم في جذب الاستثمارات

سيد بدر: أجمعت قيادات القطاع المصرفى، على أن ارتفاع أسعار الفائدة ليست هى العنصر المؤثرة الوحيد فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأن الاستدامة الاقتصادية والاستقرار المالى والنقدى بجانب العوامل السياسية، هى الأخرى عناصر تؤثر فى جذب رءوس الأموال. وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى ال

سيد بدر:

أجمعت قيادات القطاع المصرفى، على أن ارتفاع أسعار الفائدة ليست هى العنصر المؤثرة الوحيد فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأن الاستدامة الاقتصادية والاستقرار المالى والنقدى بجانب العوامل السياسية، هى الأخرى عناصر تؤثر فى جذب رءوس الأموال.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن القطاع المصرفى فى أى دولة يتأثر سلبًا بمراحل التحول السياسى التى تمر بها، بينما فى مصر ساندت البنوك الدولة بشكل كبير منذ ثورة 2011، بل ودعمت الاستقرار المالى فى ظل أزمات عصفت بمعظم مؤسسات الدولة.

وأشار – خلال الجلسة الثانية من مؤتمر «تكلفة الاستثمار وعائد التمويل» الذى نظمه «الأهرام الاقتصادي» – إلى أن القطاع المصرفى المصرى ساند بقوة رجال الأعمال المصريين من خلال توفير التمويلات اللازمة والقروض لأعمالهم، منوهًا بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى، والتى كان لها مردودات إيجابية على جميع المستويات.

وتابع : «الاقتصاد المصرى يحتاج إلى الاستثمار الأجنبى، لكنه يجب أن يأتى من الخارج بتمويلات لمشروعاته على أن يقوم بسد الفجوة التمويلية من البنوك المحلية، حتى لا يحمل العبء بالكامل للقطاع المصرفى المصري».

وأشاد بانخفاض حجم السلع الاستفزازية المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، مضيفًا أن تكلفة الاستثمار وأسعار الفائدة ليست هى العنصر المؤثر فى التمويل، وإنما الظروف السياسية والاقتصادية، والموقف الضريبى وحجم التدفقات النقدية.

فى السياق ذاته، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الاستثمارات الأجنبية ينبغى الخروج بها من دائرة تكلفة التمويل إلى دائرة أكثر رحابة تتسم بالاستدامة الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن البنوك العامة أصدرت شهادات مرتفعة العائد وتتحمل تكلفة تشغيلها التى تصل إلى %23، للمساهمة فى تحجيم معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تؤثر على الاستثمار ولن تدفع رجال الأعمال لادخار أموالهم فى الشهادات مرتفعة العائد بدلا من استثمارها، مشيدًا بمبادرات البنك المركزى التى ساهمت فى دعم الفئات الأقل قدرة على تحمل الظروف الاقتصادية فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى والسياحة.

وتطرق إلى إلزام البنك المركزى نفسه بخفض معدلات التضخم لنحو %13 خلال الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما يشير إلى خفض أسعار الفائدة مع انتفاء الغرض من زيادتها وبالتالى العودة للمعدلات الطبيعية.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هناك إشادة من مؤسسات التصنيف العالمية بالمعدلات التى حققها الاقتصاد المصرى، مايبعث على بث روح التفاؤل ويعبر عن نجاح البرامج الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة.

