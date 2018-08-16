قيادات الفلاحين ترفض أسعار توريد الذرة الصفراء

حسين عبد الرحمن: غير عادلة.. ويجب زيادة الطن إلى 4500 جنيه الصاوى أحمدرفض عدد من قيادات الفلاحين أسعار توريد محصول الذرة الصفراء، التى حددتها وزارة الزراعة أمس عند 3800 جنيه للطن (475 جنيها للإردب)، مؤكدين أنها غير عادلة ولن تشجع المزارعين على التوريد، ويجب زيادتها إلى 4500.ودخلت ال

حسين عبد الرحمن: غير عادلة.. ويجب زيادة الطن إلى 4500 جنيه



الصاوى أحمد

رفض عدد من قيادات الفلاحين أسعار توريد محصول الذرة الصفراء، التى حددتها وزارة الزراعة أمس عند 3800 جنيه للطن (475 جنيها للإردب)، مؤكدين أنها غير عادلة ولن تشجع المزارعين على التوريد، ويجب زيادتها إلى 4500.

ودخلت الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء حيز التنفيذ التجريبى الموسم الحالى، طبقا لبيان من وزارة الزراعة أمس، بكميات مبدئية 250 ألف طن على أن يتم التوريد بداية سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن إجمالى استهلاك مصر من الذرة الصفراء 9.5 مليون طن سنويا، يتم إنتاج 1.5 مليون فقط منها، ويتم تعويض العجز عبر استيراد 8 ملايين طن.

وصف حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين سعر شراء الذرة بغير العادل، وقد يدفع المزراعين إلى عدم التوريد للوزارة، والبيع فى السوق الحرة، فضلا عن أنه سيعطى انطباعا سيئا عن أسعار الموسم المقبل، كما أن الفلاح سيزرع محاصيل أكثر ربحية له.

وأشار «عبد الرحمن» إلى أن تكلفة فدان الذرة ارتفعت إلى 12 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف قبل الزيادة الأخيرة فى مستلزمات الإنتاج الزراعى، عقب قرارات يونيو الماضى بتحريك سعر المحروقات، ما يستلزم زيادة السعر إلى 4500 جنيه، ما يعادل 680 للإردب «الطن يساوى نحو 6.6 إردب».

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين أن سعر توريد الذرة الصفراء يجب ألا يقل عن 4000 جنيه للطن.

وأوضح أن أسعار جميع مستلزمات الإنتاج ارتفعت %30 عقب قرار تحريك أسعار الوقود منتصف يونيو الماضى، ما أضاف أعباءً جديدة على المزارعين.

وأشار على رجب، نائب نقابة الفلاحين فى كفر الشيخ، إلى أن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الزراعة أقل من المستورد، والذى يسجل 4475 جنيها للطن (250 دولارا).

وأضاف أن المنتج المحلى أفضل من المستورد فيما يتعلق بنسبة البروتين وضمان سلامة المنتج.

وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن العقد الذى تم توقيعه مع وزارة الزراعة يشمل 3 أطراف: الجمعية التعاونية لمنتجى الذرة «البائع» وكيلا عن المزارعين، والاتحاد «المشترى» مندوبا عن الشركات، ووزارة الزراعة طرفا ثالثا «الضامن».

ولفت «درويش» إلى أن الاتحاد سيسدد 950 مليون جنيه قيمة 250 ألف طن، إجمالى الكميات فى التعاقد.

وأشار إلى أن الاتحاد أبلغ وزارة الزراعة نيته شراء كامل الإنتاج فى مصر من محصول الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة، نظرا لأنه يستورد 5 ملايين طن، من إجمالى 8 ملايين طن إجمالى الاستيراد السنوى.