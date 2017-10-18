قيادات الفلاحين تتفق على دعم المرشح الفائز بمنصب النقيب

الإعداد لمؤتمر جماهيري لدعم ترشيح السيسي للرئاسةالصاوي أحمدأجمع عدد من قيادات الفلاحين على لم الشمل ونبذ الفرقة والتوافق فيما بينهم على الوقوف خلف المرشح الفائز بمنصب نقابة الفلاحين، والذي تنتظره جموع المزارعين على مستوى المحافظات المختلفة، وتنحية الخلافات جانبًا، أيًّا كان ا

الإعداد لمؤتمر جماهيري لدعم ترشيح السيسي للرئاسة









الصاوي أحمد

أجمع عدد من قيادات الفلاحين على لم الشمل ونبذ الفرقة والتوافق فيما بينهم على الوقوف خلف المرشح الفائز بمنصب نقابة الفلاحين، والذي تنتظره جموع المزارعين على مستوى المحافظات المختلفة، وتنحية الخلافات جانبًا، أيًّا كان اسم الفائز بمنصب النقيب.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده عدد من قيادات ونقباء الفلاحين، وتنفرد المال بنشر نتائجه.



أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ”المال”، قبل قليل، أن القيادات الفلاحية المجتمعة أعلنت، اليوم، نبذ الخلافات بين المرشحين على منصب النقابة، وأن أي مرشح سيتم اختياره سيلقى إجماعًا ودعمًا من نظرائه، وهو ما خرج به الاجتماع.

حضر الاجتماع كل من حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، ورشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي القصب، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين الزراعيين، والنوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين.

وأكد عبد الرحمن أن قيادات الفلاحين سينظمون مؤتمرًا حاشدًا هو الأضخم لدعم تولّي الرئيس السيسي لفترة ولاية ثانية، ويتم التجهيز له حاليًّا.

من جانبه أكد محمد العقاري، نقيب فلاحي مصر، أن قيادات الفلاحين تسعى لنبذ الخلافات ودعم المرشح الفائز، وأن من يتم اختياره سيحظى بدعم وقبول من إخوانه؛ وذلك لإعلاء مصلحة الفلاح دون أي اعتبارات لمصالح شخصية أو فئوية للمرشحين.

فيما قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن النقابة اختارت الوقوف خلف مصلحة الفلاح الحقيقية، وأن الخلافات والتراشق عبر القنوات والصحف سيؤثر بشكل عكسي ويضر الفلاحين ويكون ضارًّا بالنقابة الجديدة التي ستكون هي النقابة الأكبر عددًا والأهم في مصر.

الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين،

وأوضح أبو اللوز أن نقابة الفلاحين الموحدة والمهنية ستحقق مصالح الفلاحين، وهو من أكثر المطالب إلحاحًا من المزارعين؛ لأنها ستكون الملاذ والحل للكثير من المشاكل.

ويجري حاليًّا اعتماد ومراجعة قانون نقابة الفلاحين بمجلس الدولة قبل أن يتم تحويله لمجلس النواب للتصويت عليه، ومن ثم بدء انتخابات إقامة الهيكل التنفيذي للنقابة والأعضاء ونقباء المحافظات.

الجدير بالذكر أن النقابة الوليد ستكون هي النقابة الممثلة للفلاحين بشكل رسمي؛ أسوة بالنقابات المهنية الأخرى.