قيادات الشركة: ‏ICT MISR تستهدف 250% نموًا فى حجم أعمالها .. وتتسلح بـ«التحول الرقمى»

تستهدف شركة ICT MISR لحلول التكنولوجيا تحقيق نسبة نمو تصل إلي %250 بنهاية العام الحالي، مقارنة بـنحو %120 فى 2021 من خلال تقديم برامج تكنولوجية وتطبيقات رقمية تسهم فى تعزيز خارطة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية.

كما تسعى كذلك لاقتحام أسواق القارة السمراء، بهدف تقديم تطبيقاتها الرقمية، وفى مقدمتها نماذج أعمال لتكنولوجيا إنترنت الأشياء من خلال إحدى شركاتها التابعة وهى IOT MISR.

قال محمد المفتي، الرئيس التنفيذى لشركة ICT MISR، إنها بدأت نشاطها فى السوق المصرية خلال عام 2017 وتتخصص فى مجال تأسيس البنى التحتية التكنولوجية للمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، موضحًا أن استراتيجية الشركة ترتكز على مساعدة الدولة للوصول إلى مفهوم التحول الرقمى الكامل وفق رؤية مصر 2030.

طارق رمضان

وأكد «المفتى» فى حوار مع «المال» أن شركته تعمل فى مجالات تكنولوجية مختلفة، ومنها أنظمة تحليل البيانات، وبناء مراكز البيانات، بجانب توريد أنظمة برمجيات للبنوك والهيئات المختلفة وإدارتها ومتابعتها خلال فترة التشغيل، وتأسيس البنية التحتية وتأمين البيانات.

وكشف عن نجاح ICT MISR فى اقتحام السوق الليبية خلال المرحلة الماضية وتقديم منتجاتها به من خلال ذراعها ICT Libya، لافتًا إلى أن الشركة نفذت منظومة التشغيل الكاملة لثلاثة بنوك بها، هى الجمهورية، وبنك شمال إفريقيا، والبنك التجاري.

ورأى أن السوق الليبية بها فرص استثمارية واعدة دفعت الشركة إلى تأسيس كيان لها هناك، ومن المتوقع دخوله حيز التشغيل قبل نهاية 2022، مبينا أنها تعتزم التركيز خلال الفترة المقبلة على التطبيقات البنكية.

وألمح إلى أن القطاع البنكى يستحوذ على %80 من عائدات ICT MISR مقابل 20 % لقطاع الحكومى والبترول .

من جانبه، أكد عمرو نور، الرئيس التنفيذى لشركة IoT MISR لخدمات إنترنت الأشياء، أن شركته تستهدف تقديم نموذج عمل تكنولوجى يعتمد على دمج تطبيقات إنترنت الأشياء فى المجالات المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والمدن الذكية بهدف تعزيز النمو الاقتصادى للمؤسسات، وتحقيق أعلى معدلات الربح وتقديم خدمة أو منتج بمعايير عالمية.

وألمح نور إلى أن تطبيقات «إنترنت الأشياء» تسهم فى مساعدة الجهات والمؤسسات فى أكثر من جانب، على رأسها تطوير حلول تساعد فى توفير الكهرباء وتنظيم مصادر الرى ومعالجة المياه، مبينا أن وجود تطبيقات إنترنت الأشياء لا تعنى الإستغناء عن العامل البشرى بشكل قاطع ولكنها وسيلة لتحسين الإنتاجية.

وعاود «المفتى» حديثه مجددًا، كاشفًا عن قيام الشركة خلال المرحلة الماضية بعقد شراكات مع كيانات عالمية لتطوير محفظة خدماتها وأنظمتها التشغيلية المقدمة للعملاء، ومنها شركات ديل وأوراكل، إضافة إلى Veritas لحماية وحفظ البيانات.

وأكد أن الهدف الأكبر يتمثل فى مساعدة الشركات على الاستفادة من البيانات باستخدام أنظمة تحليلية متطورة ، منوها أن شركته قدمت نموذج عمل تحليل بيانات لأكثر من شركة، منها Informatica، Incorta، Cloudera، وبنك مصر، وهيئة الرقابة المالية.

ولفت نور إلى أن ICT MISR قامت بتنفيذ مشروعين مع هيئة الرقابة المالية، الأول يرتكز على فكرة توحيد كل المعاملات التى يقوم بها العملاء وشركات التأمين، ما يسهم فى تطابق البيانات وإيفادها للهيئة، بينما يتمثل المشروع الآخر فى برنامج يرتكز على إتاحة قاعدة بيانات تتضمن أسماء الشركات المدرجة فى البورصة المصرية وتوحيد كافة العمليات التى تتم خلال جلسات التداول، وإيفاد الهيئة بالتقارير اليومية اللازمة، مما يسهم فى تحسين إتخاذ القرار.

وذكر «المفتى» أن شركته تسعى إلى دفع عجلة التحول الرقمى بالبلاد ومساعدة الدولة على تدشين المشروعات التكنولوجية، موضحا أن الشركة لديها مشروعات مع مختلف أجهزة الدولة فى قطاعات كالبترول، والعدل، والسياحة.

وأضاف أن ICT MISR قامت أيضًا بتنفيذ مشروع فى قمة المناخ، بالشراكة مع وزارة الاتصالات من خلال تنفيذ شاشة عرض متكاملة فى غرفة التحكم الرئيسية للقمة بهدف متابعة سير عمل الجلسات بواسطة أحدى التطبيقات CA Software (Broadcom company).

كما نفذت المشروع ذاته مع جهات أخرى مثل البنك الأهلي، أورنج، والبنك العربى الأفريقي، وبنك كريدى اجريكول، وشركة i-Score للاستعلام الإئتماني.

وأشار عمرو نور إلى أن الشركة قامت بتطوير برنامج لحفظ البيانات احتياطيا داخل منصة مصر الرقمية بالشراكة مع وزارة الاتصالات، إلى جانب تطبيقات مماثلة مع جهات مختلفة مثل جهاز تنظيم الاتصالات، ووزارة الداخلية، ومجمع المحاكم والنيابات.

واستطرد «المفتى» إن الشركة قامت أيضا بتنفيذ منظومة التصميم والتشغيل الكلى لمبادرة « أشبال مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات من خلال تنفيذ آلية عمل المنصة، وتطوير برنامج التسجيل الخاص بروادها.

ولفت أن الشركة تم اختيارها من قبل وزارة الاتصالات بعد طرح مناقصة تقدم إليها ثلاث شركات، حصدت فيها ICT MISR أفضل عرض فنى ومالي، إضافة إلى مجموعة من التطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي، ومنها تأسيس شبكة البنية التحتية لمركز بيانات بنك مصر.

وأوضح أن الشركة ساهمت بنسبة %20 فى المشروع عبر تأسيس أنظمة تخزين سحابية للبنك.

وأعلن رئيس شركة ICT MISR عن اقتناص الشركة تدشين مركز بيانات محافظة القاهرة وهو مكون من 3 راكات بسعة تخزينية تصل إلى 300 تيرا بايت.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إعادة استثمار %20 من حجم مبيعاتها سنويا، بهدف توسيع محفظة خدماتها وتعيين موظفين جدد لاستيعاب حجم المشروعات التى تضاف إلى جدول أعمالها، كما تعتزم إطلاق نموذج جديد خاص بالتطبيقات البنكية يتضمن كيفية التشغيل المتكامل للبنوك وتطبيقات لمتابعة أمان المعاملات بها.

واختتم المفتى حواره قائلا: استطاعت الشركة توليف آلية عملها بعد تغيير أسعار الصرف، موضحًا أن عملاء الشركة كان لديهم تقبل، وقاموا بتعديل بعض العقود للتكيف مع تغييرات سعر الدولار.