قيادات الشركة لـ«المال»: «GIG - مصر» تدرس التوسع في محفظة التأمين الفردي

تدرس شركة «GIG – مصر» لتأمينات الحياة التكافلى التوسع فى محفظة التأمينات الفردية لتصل نسبتها إلى %46 بدلا من %42 حاليا، وقد بلغت الأقساط الخاصة بهذا الفرع 500 مليون جنيه من إجمالى المحفظة البالغة 1.16 مليار فى نهاية العام المالى 2022/2021.

وكشف ربيع عبد الخالق العضو المنتدب للشركة أن أمن المعلومات والأوبئة وتغير المناخ هى أبرز المخاطر الناشئة التى تواجهها صناعة التأمين العالمية والتى يجب وضع إستراتيجية طويلة المدى للتعامل معها، مشيرا إلى أن المشرع له دور هام فى نشر الوعى لمواجهة مثل هذه الأخطار.

وأكد أهمية العمل مع العملاء “شركاء الأعمال” لرفع الوعى بالقضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة وإدارة المخاطر وإيجاد الحلول، واعتبر أن العمل على مواجهة التغيرات المناخية هو عمل جماعى مشترك ولابد أن تقوم الشركات فى قطاع التأمين بدورها فى المعادلة.

من جهته، قال محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة إن صندوق الاستثمار النقدى الجديد يستهدف تنوع الحلول التأمينية والاستثمارية التى يتم تقديمها للعملاء،

كما أن الصندوق ذو إصدارين أحدهما للأفراد بميزة تأمينية على الحياة بمبلغ الشهادة الاستثمارية والآخر للمؤسسات والشركات.

وكشف أن شركته حققت 142 مليون جنيه عائدا على استثماراتها بنهاية العام المالى الماضى 2022/2021 موضحا أن المحفظة الاستثمارية للشركة بلغت 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو %31 عن العام المالى السابق

..وإلى نص الحوار

المال:كيف تتعامل شركات التأمين مع التحول السريع فى المخاطر الناشئة؟

عبد الخالق: المخاطر الناشئة فى مجال التأمين قد يكون لها تأثير جوهرى فى عمليات الشركات الأساسية.

ونرى أن المخاطر الناشئة والتى لاحظها أغلب قطاع التأمين خلال 2022 ويعتقدون بأن وجودها سوف يكون ملحوظا خلال السنوات القليلة القادمة تتضمن مخاطر الأوبئة والتغير المناخى، وكذلك الأخطار المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية.

وتضم قائمة المخاطر الناشئة عملية التحول الرقمى (الرقمنة) وأخطار تتعلق بالسيولة والركود الاقتصادى، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية.

وتعد أفضل وسيلة للتعامل مع المخاطر الناشئة فى مجال التأمين، هو أن يتم أخذ تلك المخاطر فى الاعتبار عند وضع إستراتيجية الشركة طويلة المدى، حيث إن التعامل مع هذه الأخطار يحتاج إلى القيام بجمع المعلومات المتعلقة بتلك المخاطر.

وذلك بجانب العمل على شركات التأمين تطوير الأساليب والأدوات بشكل مستمر ودائم لمواجهة المعطيات الجديدة التى تظهر بشكل مستمر.

وأن بعض المخاطر التى تواجهها شركات التأمين لا تتوافر عنها المعلومات الكافية أو الأدوات المتطورة التى من شأنها أن تدعم الشركات فى التصدى للتوابع السلبية التى قد تؤثر على أعمالها وبشكل خاص أعمال الاكتتاب والاستثمار.

المال: ما هو دور التشريعات الرقابية فى مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة مخاطر التأمين الناشئة ؟

عبد الخالق: تؤدى الجهات الرقابية والتشريعية دورا شديد الأهمية فى مساندة الشركات والمؤسسات فى مواجهة التغيرات العالمية والمخاطر الناشئة فى قطاع التأمين، حيث نرى أن للمشرع دورا مهما فى نشر الوعى والثقافة اللازمين لمواجهة مثل تلك التغيرات والمخاطر.

إن نظام سن القوانين حين يأخذ فى اعتباره فرض المتطلبات التى من شأنها أن تدعم قيام الشركات بممارسة أعمالها بشكل فعال ومستدام سوف يكون حافزا ومشجعا لقيام الشركات بالعمل على الالتزام بالشكل الأمثل، كما أن وجود حوار شفاف وواضح بين الجهات الرقابية والتشريعية والشركات فى القطاع من شأنه أن يبلور مفهوم الأعمال والممارسات السليمة التى سوف تصب فى مصلحة جميع الجهات.

المال: كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ؟ فى ظل ملفات التأمين المستدام والطريق إلى “COP27” ؟

عبد الخالق: إن مواجهة تغيرات المناخ لابد أن تكون من القضايا ذات الأولوية لدى جميع الجهات على مستوى العالم، فلابد أن يرى العالم أن التغير المناخى يؤثر على جميع الدول فى جميع القارات، وإن دور قطاع التأمين هو محورى ومهم وقد لمسنا ذلك عند صدور مبادئ التأمين المستدام فى مؤتمر” Rio+20” والتى نصت على 4 مبادىء أولها هو صنع القرارات المتعلقة بالقضايا البيئة والاجتماعية ومسائل الحوكمة ذات الصلة بأعمال التأمين.ويقوم المبدأ الثانى على العمل مع العملاء شركاء الأعمال لرفع الوعى بالقضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة وإدارة المخاطر وإيجاد الحلول.

أما المبدأ الثالث فهو العمل مع الحكومات والجهات المنظمة وغيرهم من أصحاب العلاقة لتعزيز العمل على نطاق واسع فى المجتمعات حول القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة.

ويركز المبدأ الرابع على ممارسة المساءلة والشفافية فى الإفصاح العلنى المنتظم لسير تقدم تنفيذ مبادئ التأمين المستدام.

ونعتقد أن شركات التأمين لديها القدرة من خلال العمل على تصميم منتجات تأمينية جذابة ذات فترات تأمينية طويلة الأجل أن تدعم الجهات التى ترغب فى أو تقوم بالاستثمار فى مجال مواجهة التغيرات المناخية.

إن العمل على مواجهة التغيرات المناخية هو عمل جماعى مشترك ولابد أن تقوم الشركات فى قطاع التأمين بدورها فى المعادلة.

إن إدراك القطاع لحقيقة أن التغيرات المناخية هى إحدى المخاطر الناشئة والسريعة هو أمر جوهرى، فلابد أن توضع فى اعتبار الشركات عند قيامهم بوضع الإستراتيجيات طويلة الأجل وعند تصميم المنتجات والأدوات التأمينية المختلفة وجعلها متاحة لجميع الفئات المختلفة بالمجتمع.

المال: ما هى الاتجاهات التكنولوجية الجديدة فى التأمين ؟

عبد الخالق: تعد تكنولوجيا التأمين “Insurtech “ هى أبرز الاتجاهات التكنولوجيا فى القطاع حاليا إذ أصبحت الآن من الوسائل الأكثر تطبيقا وتطويرا واهتماما من قبل القائمين على الصناعه بكل أطرافها.

وأصبح ذلك عنصرا هاما للمنافسة بين شركات التأمين لتحقيق ميزات تنافسية سواء فى البيع أو الاكتتاب أو التعويضات وغيرها.

وتشعبت من اختصاصات وتطبيقات تكنولوجيا التأمين علوم واتجاهات وأساليب شكلت بيئة أعمال صناعة التأمين فى أكثر من دولة وجعلها مختلفة بينهم .

ويعد أحدث هذه الاتجاهات والتطبيقات التى تم استخدامها فى بعض الأسواق وثبت فعاليتها فى تحقيق نتائج ربحية ومبيعات متميزة، ومنه نماذج التحليلات التنبؤية.

وهناك دراسة أشارت إلى نتائج تطبيق هذه النماذج توصلت إلى أن الشركات الأمريكية التى طبقت هذه النماذج استطاعت زيادة الإيرادات وتوافر لها معلومات أكثر دقة عن عملاء التأمين.

وبلغة الأرقام فإن ثلثى الشركات التى طبقت نماذج التحليلات التنبؤية استطاعت تخفيض نفقات الاكتتاب والإصدار ، وحوالى %60 من الشركات أرجعوا زيادة أرباحهم ومبيعاتهم بسبب هذه التطبيقات، وكذلك ارتفع حجم الأقساط المباشرة %53 بالمقارنة بمتوسط نمو السوق كله %18 فقط.

ويركز التحليل التنبؤى على التنبؤ بسلوك العملاء وليس فقط فهم سلوكهم، وهذه النماذج تساعد فى عملية تسعير منتجات التأمين وتحديد العملاء المحتمل إلغاء وثائقهم أو تخفيض قيمتها.

كما تساعد فى تحديد تجمعات العملاء المتشابة الاحتياجات والسلوك والطلب و استخدامه فى الاكتتاب لتحليل احتماليات الخطر.

وأيضا تساهم فى تحديد اتجاهات البيع المستقبلية ومقارنة اتجاهات التعويضات السابقة مع التعويضات الجديدة للتنبؤ باتجاهاتها مستقبلا.

المال: ما نسبة محفظة التأمينات الجماعية إلى التأمينات الفردية بمحفظة الشركة؟

عبد الخالق: بلغت الأقساط المحصلة لفروع تأمينات الحياة الفردية فى نهاية العام المالى (2022/2021) مبلغ يقارب 500 مليون جنيه بنسبة %42 من إجمالى الأقساط البالغة 1.16 مليار جنيه.

وتمثل التأمينات الجماعية نسبة %58 من الأقساط العام الحالى بمبلغ يقارب 660 مليون جنيه.

المال: ما هى خطة النمو المستهدفة للشركة بالجماعى الفردى خلال السنوات المقبلة؟

عبد الخالق: تستهدف الشركة التوسع والنمو بشكل كبير فى تأمينات الحياة الفردية لتصل لنسبة %46 من الأقساط المستهدفة للعام المالى الجارى 2023-2022 والاستمرار فى ذلك التوجه خلال الخطة الإستراتيجية حتى تتساوى مع التأمينات الجماعية.

المال: ما هو المركز المالى للشركة عن العام المالى الماضى من حيث الأقساط المحصلة والمطالبات المسددة وكذا فائض النشاط؟

عاكف: حققت الشركة معدل نمو %26 فى الأقساط خلال العام المالى (2022-2021) لتبلغ 1.16 مليار جنيه.

كما قامت الشركة بسداد مبلغ تعويضات للعملاء بلغ 517 مليون جنيه فى 2022/2021 مقابل 413 مليونا خلال العام المالى 2021/2020.

كما استطاعت الشركة تحقيق فائض نشاط تأمينى بمبلغ 38 مليون جنيه وهذا بخلاف تكوين احتياطى خاص بعوائد فرق العملة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص بمبلغ 6.2 مليون.

المال: ما هى الخطة المستهدفة للشركة بمحفظة الأقساط بنهاية العام المالى الحالى؟

عبد الخالق: تستهدف الشركة الوصول إلى 1.2 مليار جنيه أقساط مكتتبة خلال العام المالى الجارى 2023-2022.

المال: ما قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة والعائد المحقق عليها وما نسبة النمو المحققة بهما؟

عاكف: بلغت المحفظة الاستثمارية للشركة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2021 بنسبة نمو %31 عن العام المالى السابق، كما حققت عائدا على الاستثمار بلغ 142 مليون جنيه.

المال: ما الهدف من توجه الشركة نحو تأسيس صندوق استثمار نقدى؟

عاكف: تهدف الشركة لتنوع الحلول التأمينية والاستثمارية التى تقدمها للعملاء وهو صندوق نقدى يستثمر فى القنوات الاستثمارية الثابتة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضع لرقابة الهيئة الشرعية للشركة.

كما أن الصندوق ذو إصدارين أحدهما للأفراد بميزة تأمينية على الحياة بمبلغ الشهادة الاستثمارية وإصدار آخر للمؤسسات والشركات.

المال: ما هى محددات ورؤية السياسة الاستثمارية للشركة وفقا لنشاط التكافل؟

عاكف: تخضع استثمارات الشركة وأنشطتها لإشراف هيئة الرقابة الشرعية وكذلك للسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

المال: ماذا عن رأسمال المرخص به والمدفوع للشركة؟ وهل تعتزم الشركة ضخ زيادة جديدة برأسمالها المدفوع العام المالى الحالى؟

عبد الخالق: قامت الشركة بزيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 240 مليون جنيه بدلا من 200 مليونا وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة والتى انعقدت فى نوفمبر 2021 من العام المالى الماضى.

◗ تغير المناخ لابد أن يكون من القضايا ذات الأولوية

◗ أهمية العمل مع العملاء للتوعية بحماية البيئة

ضرورة الشفافية فى الإفصاح للتقدم على طريق الاستدامة

◗ الشركات التى استخدمت التحليلات التنبؤية نجحت فى خفض تكاليف الاكتتاب.. وساعدها فى تسعير المنتجات