قيادات الشركة لـ«المال:» كير سكوير أول تطبيق خدمات طبية متكامل فى الشرق الأوسط

تستهدف شركة dg-well المالكة لتطبيق الرعاية الصحية «كير سكوير» زيادة عدد المستخدمين لأكثر من 100 ألف مستخدم بنهاية العام الحالى وإطلاق حزمة خدمات جديدة للتسهيل على المستخدمين فى ظل أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية.

يقدم تطبيق كير سكوير عدة خدمات منها شراء الدواء أون لاين بجانب حجز الأطباء بالعيادات الخارجية والحصول على خصومات من مراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

«المال» التقت فؤاد سليم، العضو المنتدب للشركة، وركان منير رئيس قسم التسويق بالشركة، للتعرف على الخطط المستقبلية.

المال: متى تأسست الشركة وما هو الغرض منها؟

سليم: تأسست شركة «dg-well » فى عام 2018، للعمل فى مجال التحول الرقمى والتطبيقات الالكترونية، واختارت الشركة الخدمات الطبية عبر موبايل أبلكيشن ، وتم اطلاق التطبيق «كيرسكوير» خلال شهر مارس الماضى.

المال: ما الهدف من تطبيق «كير سكوير»؟

سليم: يساعد تطبيق كير سكويرالمريض فى رحلته منذ بداية ظهور أعراض المرض ومرورا بالحجز بالعيادات الخارجية للأطباء، وشراء الدواء أون لاين وكذلك الحجز لدى مراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

المال- ما القيمة المضافة التى يقدمها التطبيق مقارنة بالمنافسين؟

منير: يتضمن التطبيق قاعدة بيانات عن التاريخ المرضى للمريض وأسرته، بما يشمل أنواع الأدوية التى يستخدمها والأشعة والتحاليل التى أجراها من قبل، وأى عمليات جراحية أجريت له بما يساعد الطبيب على التوصيف السليم لحالة المريض واختيار العلاج المناسب له.

يتميز التطبيق عن التطبيقات المشابهة له فى السوق أنه لا يقتصر على حجز الموعد لدى الأطباء بالعيادات الخارجية، بل يتضمن صيدلية بالتطبيق ليتمكن المريض من طلب الدواء الذى يرغب فيه ليصل له الدواء حتى باب المنزل، من خلال التعاقد مع عدد من الصيدليات بمنطقة القاهرة الكبرى.

طرح خصومات على خدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة

سليم: يمكن للمريض طلب الدواء من خلال تطبيق كير سكوير من خلال عدة طرق منها كتابة اسم الدواء أو مستحضر التجميل والبحث عنه بالتطبيق، أو تصوير الروشتة وإرسالها عبر التطبيق إلى الصيدلية أو تصوير علبة دواء فارغة يرغب المريض فى تكرارها، ليتسنى لمسئول الصيدلية تجهيز الدواء والاتصال بالمريض لترتيب إرسالها له ودفع ثمن الدواء عند الاستلام.

منير: كما يوفر التطبيق خصومات للمستخدمين لدى معامل التحاليل ومراكز الأشعة ، حيث يطلب المستخدم خصم لدى معمل تحاليل أو مركز أشعة معين، فيصل له كود خصم يستطيع تقديمه عند التوجه إلى عنوان معمل التحاليل أو مركز الأشعة.

المال: كيف يكون التطبيق بنك معلومات عن الأدوية؟

سليم: هناك شركات متخصصة بالصيدلة تبيع هذه البيانات الخاصة بالأدوية متضمنة السعر الذى حددته وزارة الصحة، ويشمل وصف الدواء بجانب صورة عبوة الدواء بالدليل الخاص بالتطبيق.

المال: كم يبلغ حجم الشبكة الطبية التى تم التعاقد معها وأماكن تواجدها؟

منير: تغطى الشبكة الطبية التى تم التعاقد معها منطقة القاهرة الكبرى وتتضمن صيدليات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وكذلك عيادات خارجية بجانب المستشفيات.

إطلاق الاستشارة عن بعد.. والزيارة المنزلية نتيجة لكورونا

المال: ما هى الخدمات الجديدة التى أطلقها التطبيق؟

سليم: أطلقت الشركة الشهر الجارى خدمة «الاستشارة أون لاين» من خلال التطبيق، لمساعدة المستخدمين بعد أزمة فيروس كورونا وغلق عدد من العيادات الخارجية، فمن خلال هذه الخدمة الجديدة يقدم الأطباء الاستشارات الطبية أون لاين للمستخدمين، وتم إطلاق هذه الخدمة مجانا خلال الفترة الحالية، على أن يحدد لها سعر من قبل الأطباء بمقابل أقل من قيمة الكشف بالعيادة الخارجية للطبيب.

تتضمن الاستشارة أون لاين فيديو كونفرانس بين الطبيب والمريض ليخبره المريض بالأعراض التى يعانى منها ويمكن للطبيب اقتراح الأدوية التى يحتاجها، إذا لم يحتاج الأمر إلى إجراء فحوصات مثل الأشعة والتحاليل.

المال: هل هناك خدمات جديدة سيتم تقديمها عبر التطبيق خلال العام الحالى؟

سليم: سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين إطلاق خدمة الزيارة المنزلية للأطباء حيث يمكن الحجز بها ليقوم الطبيب بزيارة المريض فى بيته، تخفيفا على المرضى فى ظل إجراءات حظر التجول وصعوبة الحركة والتنقل بالنسبة للمرضى فى ظل وباء فيروس كورونا.

يتضمن التطبيق دليل الأطباء فى مختلف التخصصات الطبيبة وتشمل الدرجة العلمية للطبيب وأماكن تواجدهم، بجانب سعر الخدمات التى يقدمونها، فيما يضم الدليل محتوى مرئى فى صورة فيديو للطبيب لا يزيد عن 3 دقائق فى الملف الشخصى للطبيب بما يساعد المستخدم فى الاختيار بين الأطباء.

المال: كم عدد مستخدمى التطبيق حتى الآن والمتوقع نهاية العام؟

سليم: يبلغ عدد مستخدمى التطبيق 20 ألف مستخدم منذ إطلاقه فى شهر مارس الماضى وحتى الآن، فيما تستهدف الشركة زيادة عدد المستخدمين إلى اكثر من 100 ألف مستخدم بنهاية العام الحالى.

المال: لماذا زاد الإقبال على هذه النوعية من التطبيقات؟

سليم: زاد الإقبال على الحلول الرقمية للتطبيقات الطبية فى ظل زيادة الوعى المجتمعى، ووجود حاجة وطلب على هذه الخدمة التى حلت حيرة المريض فى اختيار أفضل الأطباء فى كل تخصص ورغبته فى معرفة تواجد هذه التخصصات فى كل منطقة، وتوفير سعر كل خدمة بما يوفر وقت وجهد العميل.

ويتيح التطبيق للمستخدم تقييم الطبيب عبر إبداء رأيه بما يفيد غيره من المستخدمين ويساعده فى اختيار أفضل الأطباء، وتعد هذه التقييمات عاملا فارقا كدليل استرشادى للمستخدمين.

المال: ما أبرز التحديات التى تواجهكم حاليا فى السوق؟

سليم: يعد أبرز تحد يواجهنا حاليا هو فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية تمثلت فى محدودية ساعات العمل فى العيادات الخارجية لتتناسب مع مواعيد حظر التجول، بما يؤثر على خدمة الحجز بالعيادات لدى الأطباء ، كما أغلقت بعض المستشفيات عياداتها الخارجية حاليا للحد من إمكانية انتشار العدوى من خلالها.

وهو ما تم التغلب عليه من خلال خدمة الاستشارة أون لاين وكذلك خدمة الزيارة المنزلية للأطباء لمراعاة ظروف المرضى.

التوسع فى المنطقة العربية خلال 3 أعوام المقبلة

المال: ما هى خططكم التوسعية خلال 3 أعوام المقبلة؟

سليم: تخطط الشركة خلال العام الحالى للتوسع فى خدمات التطبيق لتشمل كافة أنحاء الجمهورية عبر التعاقد مع مقدمى الخدمات مثل المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل بكافة المحافظات، وتستهدف الشركة أيضا التوسع بخدمات التطبيق فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

المال: كيف يمكن التعاون مع منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل؟

سليم: نأمل أن يتم ذلك قريبا من خلال التكامل مع منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل لكى يتمكن المريض المشترك فى التأمين الصحى من حجز موعده عبر التطبيق لدى الطبيب أو معمل التحاليل أو مركز الأشعة وغيرها، وذلك للتسهيل على المواطنين وخاصة المترددين على خدمات التأمين الصحى الحكومى الشامل.

المال: ما هى آليات تسويق التطبيق؟

منير: خطة التسويق تقوم على التسويق الاتصالى المتسع عبر تنويع قنوات التسويق مثل السوشيال ميديا ومحركات البحث فى جوجل، بجانب التسويق الميدانى،ويستهدف التطبيق الشرائح العمرية التى تتراوح بين سن 18 حتى 55عاما.

المال: ما هى شروط حصول مشروعات التطبيقات الإلكترونية على تمويل ومنح خارجية؟

سليم: لا بد من وجود طلب على الخدمة فى السوق وتقييمات للتجربة منذ بدء طرح التطبيق وخطة عمله ودراسة الجدوى، وخطة التطوير وفكر إدارة وتطوير التطبيق وحجم المستخدمين، ونسعى للتواجد على المنصات الإقليمية والدولية للجهات المانحة لتلك المشروعات التى تقدم منح أو مشاركة فى هذه الشركات الجديدة.

المال: هل هناك مفاوضات مع شركات التأمين فى نشاط التأمين الطبى؟

سليم: نتفاوض مع عدد من شركات التأمين لتقديم خدمات التطبيق لعملاء شركة التأمين مثل الاستعلام عن الأدوية وشرائها من الصيدليات المتعاقد معها من خلالها التطبيق، وإدراج الشبكة الطبية لشركات التأمين على التطبيق لمساعدة عملاء هذه الشركات فى حجز المواعيد لدى الأطباء بالعيادات الخارجية.