قيادات الشركة لـ«المال»: «سافيلز مصر» تتسلح بالخبرات العالمية والكفاءات الإدارية لمضاعفة أعمالها بالاستشارات العقارية

تتسلح شركة «سافيلز» العاملة فى مجال الاستشارات العقارية، بالخبرات العالمية، بجانب جودة خدماتها المقدمة، فى إحتلال ريادة الشركات العاملة فى هذه النوعية من الاستثمارات بالسوق المصرية، بما يدفع الشركة لتوقع مضاعفة حجم أعمالها خلال العام الجارى.

أجرت «المال» حواراً موسعاً مع الادارة التنفيذية لسافيلز فى مصر ممثلة فى «كاتسبى لانجر باجيت» مدير سافيلز فى مصر، وشيرين بدر الدين، مديرة العمليات سافيلز مصر، للحديث عن الخدمات التى تقدمها الشركة، بجانب التعرف على استراتيجية عملها المستقلبى، وايضاح ما نفذته الشركة حتى الآن خلال فترة قصيرة من اختراقها للسوق المصرية، وتحديد نقاط القوة والضعف الحالية بالسوق.

قالت قيادات سافيلز فى مصر إن الشركة حققت نجاحاً ملموساً فى تعاملها مع كبار المطورين العقاريين فى مجالات إدارة المشروعات والتسويق العقارى، بخلاف الاستشارات العقارية المتعددة، فيما تطمح لمواصلة زيادة حجم الأصول تحت الإدارة، بجانب التوسع فى الخدمات المكلمة للقطاع.

ورأوا أن الشركة تستهدف إضافة أنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع العائد الاستثمارى على هذه الاستثمارات لتقارب %20 بخلاف ندرة تواجد الكيانات المتخصصة فى هذه الانشطة بالسوق المحلية.

تأسست شركة «سافيلز» فى المملكة المتحدة عام 1855، وتحتل مكانة رائدة كأحد أهم شركات الاستشارات العقارية فى العالم، وعلى مدى أكثر من 160 عامًا، قدمت الشركة لعملائها فرصًا عقارية متميزة وخدمات وتوصيات متخصصة مستندة إلى خبرتها العريضة لتحقيق تطلعاتهم واتخاذ القرارات العقارية الصائبة.

فيما اخترقت سافيلز منذ أكثر من 40 عامًا منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بحضور قوى فى 6 أسواق من دول الخليج، وتمتلك خبرة لا تُضاهى فى المنطقة، وتمتد خبراتها كذلك لتشمل جميع أنحاء العالم حيث تمتلك شبكة دولية، تضم 600 مكتب و39 ألف موظف فى الأميريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادى وأفريقيا والشرق الأوسط .

وتأسست «سافيلز» فى مصر منذ سنتين وتضم أكثر من 50 موظفاً، ويبلغ عدد المشاريع تحت إداراتها 5 مشاريع، كما حققت نسبة نمو فى العام الماضى قاربت %100، وبلغ إجمالى مساحة العقارات التى تدار من خلالها 190.000 متر مربع، بجانب معاملات وكالة بلغت 230 عملية خلال العام الماضى.

كاتسبى: ارتفاع الطلب والحاجة الماسة للخدمات المكملة للقطاع وراء التواجد فى السوق المحلية

وفى بداية الحوار، قال «كاتسبى لانجر باجيت» مدير سافيلز فى مصر إن الشركة اهتمت بالتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية، بجانب الزيادة المستمرة فى حجم السوق سواء من الشركات أو الكثافة السكانية، وهو ما تزامن مع الحاجة الماسة لاستغلال الخدمات المكملة للقطاع، ما تجسد فى زيادة الطلب على الخدمات التى تقدمها سافيلز.

وأشار لانجر باجيت إلى أن سافيلز بدأت عملها فى السوق المصرية من خلال التعاقد مع أحد الصناديق العمانية لإدارة وتسويق عمارة المبنى السكنى «وان زمالك» المملوكة للصندوق، وبالفعل استطاعت سافيلز تحقيق نجاح لافت فى إدارة وتسويق المبنى، وتم بيع النسبة الأكبر من الوحدات السكنية، ومتبقى 3 فقط من إجمالى 21 وحدة، وذلك عبر الاعتماد على التسويق الداخلى والخارجى.

وأوضح أن سافيلز تتواجد فى منطقة الخليج العربى منذ 40 سنة، ومنها البحرين والسعودية والامارات وعمان، وخلال تلك الفترة توسعت بقوة فى الخليج، واتجهت مؤخراً لدخول السوق المصرية، بعد عدة دراسات للتأكد من اكتساحها للسوق بمجرد الدخول واحتلال القمة بين الشركات المتنافسة فى الخدمات المقدمة.

وأكد أن سافيلز استطاعت إدماج الخبرات العالمية فى مجال إدارة المشروعات والتسويق لتناسب الخبرات والثقافات المصرية.

300 مليون جنيه مبيعات وحدات خلال العام الماضى أغلبها للتجارى

وقال إن سافيلز حققت مبيعات لوحدات فى العام الماضى قاربت 300 مليون جنيه، إحتل منها القطاع التجارى النسبة الأكبر، وهو ما يمكن الاشادة به لانطلاق هذا القطاع مع نهايات العام الماضى.

سوديك وأجنا والبدر وCCC أبرز العملاء

وأوضح أن قائمة عملاء سافيلز فى مصر تضم عدة شركات من أبرز كيانات التطوير العقارى، ومنهم بدر الدين للتنمية، والبدر للتنمية التجارية، وشركة سوديك، وشركة أجنا، وشركة CCC.

الخدمات التى تقدمها سافيلز

وعن الخدمات التى تقدمها الشركة فى السوق المصرية، قال إن هناك خدمة إدارة الممتلكات، ومن خلالها تقدم سافيلز خدمات الاستشارات والإدارة لجميع أنواع العقارات ولقاعدة كبيرة من العملاء تشمل المؤسسات والمطورين العقاريين والمستثمرين وأصحاب الثروات.

وأضاف أن هناك خدمة الاستشارات الاستراتيجية، ومن خلالها تغطى كافة القطاعات العقارية حيث تضم متخصصين فى قطاعات متنوعة، ومنها العقارات السكنية والتجارية والإدارية، والفنادق والضيافة، وقطاعى التعليم والرعاية الصحية والعقارات ذات الاستخدامات المتعددة ومشاريع الأراضى الاستراتيجية وتقييمات الاستثمارات العقارية. كما تقدم الشركة خدماتها لملاك الأراضى وشركات التطوير العقارى ومقدمى الخدمات وصناديق الاستثمار العقارى وغيرها من الصناديق المتخصصة.

وانتقل للحديث عن خدمة بناء المشروعات واستشاراتها، حيث تقدم سافيلز حلولًا متخصصة يمكن تطبيقها فى كافة الجوانب الفنية لعمليات الاستحواذ على الأصول العقارية وتطويرها وتملكها وتشغيلها والتصرف فيها. ولدى الشركة أيضًا فريق عمل متخصص بالتصميم بالإضافة إلى فريق عمل يدير التجهيزات فى المساحات التجارية.

وأشار إلى خدمة الاستشارات التسويقية، والتى تعتمد سافيلز فيها على تخصصها فى تسويق المشروعات العقارية المتعددة وتكرس جهودها لتقديم حملات ملهمة وناجحة فى جميع قطاعات العقارات.

خدمة الاستثمار المباشر

أوضح باجيت أن هناك خدمة أسواق المال والاستثمار المباشر، والتى يتم التركيز فيها على خبرات فريق عمل الشركة العالمى، مما يمنحهم ريادة السوق فى مجال تقديم المشورة للعملاء من جميع القطاعات مثل القطاع السكنى والمكاتب الإدارية والتجزئة والفنادق والخدمات اللوجستية وقطاع الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات.

تركيز على زيادة فاعلية ذراع الاستثمار المباشر لتنشيط تحركات الصناديق

وأوضح أن تلك الذراع مهتمة بخدمة العديد من صناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين فى شراء مشروعات كبيرة فى السوق المصرية، للاستفادة من رواج المشروع والحصول على عائد استثمارى لمدة معينة، تتجه بعدها للتخارج، وهو مفهوم تراهن الشركة على تطويره بالسوق المصرية.

وتطرق لخدمات الوكالة السكنية على المستوى الدولى، ومن خلالها تقدم المساعدة لكل من المشترين والبائعين من جميع الفئات فيما يتعلق بمتطلبات الملكية الخاصة بهم على المستوى الدولى، مما يشمل الانتقال لعقار جديد، والاستثمار أو تطوير أرض أو شراء منزل ثان.

وهناك أيضاً خدمة الوكالة العقارية السكنية، من خلال تواجد الشركة فى مصر، يمكن المساعدة فى تلبية الاحتياجات بشأن العقارات السكنية. سواء فى الشراء أو البيع أو فى العثور على مستأجر، «فإن المتخصصين فى العقارات السكنية لدى الشركة سيرافقونك فى كل خطوة وسيتواصلون معك بما يفيدك خلال كافة المراحل».

واختتم مدير سافيلز فى مصر بأن الشركة تقدم خدمات الوكالة العقارية التجارية، والتى تستند فيها لتمتع سافيلز بعقود من الخبرة فى مساعدة الشركات والأفراد على تلبية متطلباتهم العقارية التجارية، وتقدم الشركة استشارات للعملاء بشأن جميع أنواع العقارات، ومنها عمليات الانتقال وتجديد عقود الإيجار والتصرف والاستحواذ، ومن أبرز العملاء فى مصر مايكروسوفت ونوفارتس واسترازينيكا.

مساندة لتوسعات خارجية

بدر الدين: إعداد دراسات لشركة أجنبية ترغب فى الحصول على 150 فداناً لإنشاء مشروع عمران

وانتقل الحديث إلى شيرين بدر الدين مديرة العمليات فى سافيلز مصر، والتى بدورها أوضحت أن ذراع الاستشارات بالشركة تتولى إعداد دراسة متكاملة لإحدى الشركات الأجنبية التى ترغب فى الحصول على قطعة أرض بمساحة 150 فدانا لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، حيث تتولى سافيلز مهام الدراسات الانشائية والتسويقية وكيفية ضمان نجاح المشروع، كما ستواصل العمل مع الشركة الأجنبية طوال فترة تنفيذ وتشغيل المشروع المرتقب.

ولفتت إلى أن مناطق الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، تحتل صدارة المناطق التى يبحث المستثمرون عن أراضى بها لإطلاق مشروعات جديدة، كما تعتمد سافيلز على فريق بحثى متطور من العاملين بالشركة لإجراء الدراسات الميدانية لدراسة مستقبل الطلب العقارى والتجارى على الأراضى الجديدة.

ورأت أن الشركات الأجنبية بدأت الإهتمام والإتجاه نحو السوق المصرية، وهو ما تزامن مع التأكد من قوة السوق بعدما حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قياسية خلال العام الماضى، رغم تأثر كافة الأسواق بأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، بجانب استمرار معدلات الطلب المرتفعة على الوحدات العقارية.

زيادة المعروض لشريحة الإسكان الفاخر أبرز التحديات حالياً

ولخصت التحديات الحالية فى قطاع العقارات المصرى، فى عدة نقاط أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية فى شريحة محددة من الإسكان وبالتحديد الفاخرة.

وتطرقت إلى أن عمل الشركة فى السوق المصرية يتسم بانخفاض التنافسية فى ظل وجود نحو شركتين فقط تقدمان نفس الخدمات، وهو ما يساعد سافيلز فى الوصول للريادة بالاعتماد على الخبرات العالمية والتراكمية لأذرعها فى المنطقة.

مصر ثانى أكبر عمليات للمجموعة بالشرق الأوسط

وأكدت أن سافيلز مصر باتت تحتل مكانة مرموقة فى أداء سافيلز العالمية، فعلى سبيل المثال أصبحت سافيلز مصر ثانى أكبر عمليات لسافيلز العالمية فى منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف مع نهاية العام احتلال المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن سافيلز مصر واصلت عملياتها التوسعية خلال أزمة كورونا، وتم تعيين مزيد من الموظفين بالشركة، بخلاف إضافة أنشطة جديدة، وهو ما يؤكد إيمان سافيلز بقدرتها على التوسع لمواكبة الطفرة العمرانية فى مصر

وأكدت مديرة العمليات فى سافيلز مصر، أن خدمات سافيلز تتسم بالتكامل والتواصل مع العملاء سواء من المطور العقارى والذى يبدأ رحلته من الحصول على أرض فقط، ويتعاون بعدها مع سافيلز فى خطوات التصميم والتخطيط والبناء والتشطيب وصولاً إلى المرحلة الإدارية وتحصيل الإيجارات والتسويق، موضحة أن سافيلز تتبنى مفهوماً فى السوق ملخصه “لو عاوز تشترى وحدة لازم تروح لسافيلز”.

ولفتت بدر الدين إلى أن سافيلز تنوى إصدار تقارير دورية عن السوق العقارية معتمدة فى ذلك على الفريق البحثى للشركة، وسيصدر أول بحث خلال الشهر الجارى.

ارتفاع مرتقب فى الطلب على «التجارى» و«الإدارى»

ورأت أن الفترة المقبلة ستشهد تزايداً فى الطلب على الوحدات التجارية والادارية، فى ظل توسع المطورين مؤخراً ومنذ سنوات فى المشروعات العقارية والسكنية، والتى تتطلب حالياً إيجاد مشروعات تجارية وادارية لخدمة هذه الكثافة السكانية.

وأوضحت أن سافيلز ستركز خلال الفترة القادمة على زيادة نشاطها فى ذراع الوكالة السكنية والتجارية بخلاف الاستشارات، لتتوافق مع الطلب الحقيقى فى السوق المصرية، مع امكانية اللجوء لتوقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لتقديم خدمة متكاملة عند التعامل مع العميل الفرد الراغب فى شراء وحدة سكنية أو تجارية.

خطط 2021

وأكدت أن الشركة تستهدف تحقيق معدلات نمو بنحو %100 فى جميع خدماتها التى تقدمها فى السوق المصرية، بجانب التركيز على جذب مزيد من المستثمرين سواء فى إطلاق مشروعات جديدة أو بيع الوحدات القائمة.

وأوضحت أن العائد الاستثمارى على هذا النوع من البيزنس يقارب %20.

وقالت بدر الدين إن سافيلز مصر تملك فروعا فى المعادى وزايد، وخلال العام الجارى سيتم تأسيس مقراً رئيسياً فى منطقة القاهرة الجديدة.