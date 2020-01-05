قيادات الشركة فى ندوة «المال »:«الدرع الذهبى» تستهدف جلب أقساط بقيمة 50 مليون جنيه خلال 3 سنوات

وضعت شركة «الدرع الذهبى» لوساطة التأمين جودة الخدمات هدفا بعد اقتحامها سوق وساطة التأمين مؤخرا، من خلال بناء محفظة متوازنة والاهتمام بتدريب العاملين والمزج بين عاملى الخبرة والشباب ومزاولة نشاط الوساطة فى فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وكذلك تأمينات الحياة.

وتستهدف الشركة جلب 15 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تعمل معها فى عامها الأول منذ بدء النشاط و 50 مليونا بعد ثلاث سنوات منذ بدء النشاط، ومضاعفة رأس مال الشركة المدفوع خلال 5 سنوات.. وإلى تفاصيل الندوة.

السعى إلى الحصول على رخصة التسويق الإلكترونى

المال- ما الهدف من تأسيس الشركة والاستثمار فى مجال وساطة التأمين ؟

عبد الدايم : المناخ الاقتصادى الحالى فى مصر شهد تطورا خلال الفترة الأخيرة وسادت حالة من الاستقرار الاقتصادى والأمنى مما شجع على الاستثمار فى نشاط التأمين عامة، ووساطة التأمين خاصة.

الرهان على النمو الاقتصادى والمشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة

ونشاط الوساطة التأمينية فى مصر واعد وتوجد به فرص نمو كبيرة تتزامن مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، خاصة لتوفير مظلة الحماية التأمينية على المشروعات الضخمة التى تنفذها الحكومة والقطاع الخاص حاليا.

المال: لماذا لايزال نشاط الوساطة التأمين جاذبا للاستثمارات الجديدة حاليا ؟

عبد الدايم: لأن نسبة المؤمن عليهم إلى عدد السكان لاتزال ضئيلة وهناك توقعات مستقبلية بنمو تلك النسبة فى المستقبل مع دخول شرائح جديدة إلى نشاط التأمين، بما يفتح مجال عمل لوسطاء التأمين خاصة شركات الوساطة التأمينية فى السوق.

المال: لماذا لم تتشبع سوق الوساطة التأمينية رغم وجود 98 شركة حاليا ؟

عبد الدايم: لاتزال السوق قادرة على استيعاب المزيد من شركات الوساطة التأمينية، وتسعى شركتنا إلى التفرد والتميز بعامل الخدمة بين شركات الوساطة التأمينية.

المال: كيف ترى المنافسة بين الوسطاء على العمولات فى السوق ؟

عبد الدايم: هناك نوعان من العملاء نوع يبحث عن السعر الأقل وآخر يبحث عن الخدمة الأفضل، وسوف تراهن الشركة على الباحثين عن الخدمة الجيدة.

المال: ما هى فروع التأمين التى سوف تركز الشركة عليها فى بداية نشاطها ؟

عبد الدايم: تستهدف الشركة فرع التأمين البحرى لأنه نشط مع زيادة حركة التبادل التجارى والاستيراد والتصدير خلال الفترة الحالية، وكذلك تطور نشاط اللوجستيات فى مصر ومجالات النقل والتخزين وغيرها.

كما تستهدف تسويق وثيقة تأمينات السفر خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركات التأمين ووفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعملية الإصدار والتسويق والتوزيع الإلكترونى لهذه الوثيقة فى السوق.

العمارى : تستهدف الشركة بناء محفظة متوازنة تضم مختلف فروع التأمين مثل تأمين الحريق والسطو والأخطار الإضافية والتأمين الهندسى والطبى، والتأمين التكميلى والنقل البرى، فضلا عن الحوادث المتنوعة إلى جانب تأمينات الحياة، لتلبية احتياجات العملاء وفقا لقدراتهم المادية ورغباتهم.

وأيضا نسعى لاقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع البنوك وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة وفقا لوثائق تأمين الحياة أو لتغطية مخاطر عدم السدداد الناتجة عن التعثر بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

المال: بحكم عملك فى السوق السعودية .. ما الذى يتميز به نشاط الوساطة التأمينية هناك ؟

عبد الدايم : يتميز نشاط الوساطة التأمينية فى السعودية بأنه يعتمد على شركات الوساطة التأمينية وليس الوسطاء الأفراد، وهو ما يجب تفعيله فى سوق التأمين المصرية، لتنشيط وتشجيع الكيانات المؤسسية العاملة فى نشاط الوساطة والتى لديها رأس مال وهيكل إدارى وتعمل بشكل محترف يختلف عن طريقة عمل الوسيط الفرد.

المال: ما هى الحوافز التى تحتاجها شركات الوساطة التأمينية فى مصر ؟

عبد الدايم : يجب التفرقة فى هيكل العمولات التى تدفعها شركات التأمين إلى الوسطاء، لتكون عمولة شركات الوساطة أعلى من عمولات الوسيط الفرد، نظرا لأن تكاليف شركة الوساطة الإدارية والعمومية أكبر من الوسيط الفرد، كما أنها تبذل جهدا أعلى من الوسيط الفرد، وذلك الحافز سوف يشجع الوسطاء الأفراد على الانضمام إلى شركات وساطة للعمل بها والاستفادة من العمولة الأكبر أو انضمامهم إلى شركات تأمين، وبالتالى تتحول السوق إلى شكل مؤسسى وليس فرديا، ومن الضرورى أن تتدخل الرقابة المالية وعبر التشريع لوضع هيكل عمولات للوسطاء الشركات أعلى من الأفراد لتلتزم بذلك شركات التأمين.

المال: كثير من شركات الوساطة حاليا عبارة عن منتج فى شركة تأمين له محفظة، تحولت لشركة الوساطة وليس شركات وساطة تبدأ من الصفر ..ما تعليقك؟

عبد الدايم : لابد أن تضع شركات الوساطة لمساتها المؤسساتية من خلال الخدمات المميزة المقدمة للعملاء، مثل خدمة العملاء ومتابعة مستمرة مع العملاء قبل الإصدار وأثنائه وبعده وعند وقوع الخطر المؤمن عليه وحتى صرف التعويضات.

ويمكن لشركات الوساطة تكوين محفظة جديدة والبدء من الصفر عن طريق التركيز على جودة الخدمة وانتقاء العناصر التى تعمل بها ليجمعوا بين الخبرة والكفاءة فى العمل، وكذلك دراسة المنتجات التأمينية فى السوق والتى تقدمها شركات التأمين، لتوفيرها للعملاء للمفاضلة فيما بينها واختيار ما يناسبهم منها.

أحمد عبد الدايم: العميل يلمس الفرق بين الخدمات التى تقدمها شركات الوساطة والخدمات التى يقدمها الوسيط الفرد، خاصة خدمات ما بعد الإصدار، ومتابعة تسوية وصرف التعويضات، ويتيح رأس المال الكبير لشركات الوساطة لها أن تنشىء مواقع إلكترونية أو تطبيق على الهاتف الجوال وأن تؤسس العديد من الإدارات داخل الشركة بهدف تقسيم وتنظيم العمل مما يصب فى صالح العميل.

وتتميز السوق السعودية بأن بها عددا من التأمينات الإلزامية مثل التأمين التكميلى على السيارات والتأمين الطبى خاصة على العمالة الوافدة، مما أدى إلى حماية المجتمع وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة محافظ أقساط التأمين وتطوير النشاط وشركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية.

المال: هل هناك منافسة سعرية فى السوق السعودية بنفس حدتها فى مصر ؟

أحمد عبد الدايم : توجد منافسة سعرية بين شركات التأمين فى السعودية، كما توجد أيضا منافسة بين الوسطاء أسوة بالسوق المصرية، وتبذل الجهات الرقابية السعودية مجهودا فى ضبط السوق هناك والحد من المخالفات.

المال: ما هو الهيكل الإدارى والتنظيمى للشركة ؟

عبد الدايم : يتكون الهيكل الإدارى من علاء عبد الدايم رئيس مجلس الإدارة، وحسن العمارى، عضوا منتدبا للشركة وأحمد عبد الدايم مدير شئون التسويق والوسطاء، وتضم الشركة إدارات متابعة التعويضات، والحسابات والتسويق وشئون الوسطاء والجودة.

المال : ما هى أكثر الفروع التأمينية التى شهدت نموا خلال الفترة الماضية ؟

العمارى: أكثر الفروع التأمينية التى شهدت نموا خلال الفترة الماضية خاصة منذ عام 2011 وحتى الآن هو فرع الحريق والسطو والأخطار الإضافية وكذلك تأمين السيارات التكميلى، وزاد الطلب على بعض التغطيات مثل ملحق الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية، ووثيقة العنف السياسى، وأصبحت سوق التأمين المصرية مرنة من خلال مواكبة المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.

تأسيس إدارة للجودة لتقديم أفضل الخدمات

المال: ما هى مهام إدارة الجودة بالشركة ؟

رباب عبد الرازق : توليت مهام مدير الجودة والتى تتضمن التأكد من أن كل المهام والعمليات بالشركة تتم على أفضل وجه، وتهيئة أجواء من الشفافية والكفاءة فى العمل وتشجيع العاملين على بذل أقصى جهد ممكن عبر تنمية مهارات العاملين وتبادل الخبرات فيما بينهم، بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء للحفاظ على ثقتهم وجذب شرائح جديدة من العملاء وذلك فى إطار سعى الشركة لكى تكون عنصرا فاعلا فى سوق الوساطة التأمين خاصة والاقتصاد المصرى ككل.

العمارى: الشركة سوف تتبع أعلى معايير الجودة فى الخدمات المقدمة لعملائها وذلك لمواكبة المعايير العالمية للجودة، وتنقسم إلى خدمات ما قبل البيع وخدمات ما بعد البيع لتقديم الاستشارات والخبرات للعملاء طوال السنة وليس وقت إصدار الوثيقة فقط.

وإدارة الجودة هى بمثابة الترمومتر الذى يقيس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الشركة خاصة من المسوقين، وسوف تتم كتابة تلك المعايير ويلتزم بها كل العاملين فى الشركة بهدف توحيد الإجراءات والتعاملات فيما بينهم، وسوف تحدد اللائحة الداخلية للشركة – بعد اعتمادها من الرقابة المالية – اختصاصات كل عامل بالشركة.

المال: كم حجم الأقساط التى تسعى الشركة إلى جلبها من شركات التأمين ؟

العمارى: تخطط الشركة لجلب 15 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها خلال عام 2020، وتسعى إلى زيادة حجم تلك الأقساط إلى 25 مليون جنيه خلال عام 2021، ثم زيادتها إلى 50 مليونا خلال ثلاث سنوات من بداية العمل فى السوق.

المال: هل تستعين الشركات بكوادر خبرة أم بحديثى تخرج ويتم تدريبهم على التأمين؟

عبد الدايم: الشركة سوف تعمل على الدمج والمزج بين الخبرات القديمة التى لدى الكوادر المدربة ويتم نقلها من خلال التدريب لعناصر الشباب التى سوف يتم الاستعانة بهم، بهدف الاستفادة من خبرات الوسطاء وجهود شباب العاملين.

المال: ما هى نوعية الدورات التدريبية التى سيتم تقديمها للعاملين بالشركة ؟

عبد الدايم : سوف تقدم الشركات عدة دورات تدريبية للعاملين سواء فى المجال الفنى للتأمين وكذلك دراسة التشريعات والقرارات المنظمة لقطاع التأمين ونشاط الوساطة التأمينية، وسوف تكون هناك دورات داخل مقر الشركة ودورات أخرى خارجها.

العمارى: الشركة سوف تنشئ عدة إدارات وهى متابعة الإصدار والتعويضات، والحسابات والتسويق وشئون الوسطاء وسوف يتم تقديم دورات تدريبية تتناسب مع كل إدارة منهم على حدة بهدف إعداد العاملين لتلبية احتياجات العملاء وللتوافق مع معايير الرقابة المالية المنظمة لتسجيل الوسطاء والمتدربين بها.

المال: هل تسعى الشركة إلى الحصول على رخصة التسويق الإلكترونى من الرقابة المالية؟

العمارى: سوف تتجه الشركة نحو التسويق الإلكترونى بعد الانتهاء من تدشين موقعها الإلكترونى خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم بعدهاء اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات لمزاولة نشاط التسويق الإلكترونى.

عبد الدايم: التسويق الإلكترونى ضمن خطة الشركة للريادة فى السوق وتحقيق التميز بين شركات الوساطة المنافسة لها.

المال: كم حجم رأس المال المدفوع والمصدر وخطة زيادته ؟

عبد الدايم : رأس المال المصدر 2 مليون جنيه ومدفوع منه النصف، وسوف تضاعف الشركة رأسمالها المدفوع إلى مليونى جنيه خلال 5 سنوات للتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التأمين ونشاط الوساطة التأمينية.

المال: هل تخطط الشركة لافتتاح فروع جديدة لها خلال السنوات المقبلة ؟

عبد الدايم : خطة التوسع الجغرافى تتوقف على حجم أعمال الشركة وتوزيع عملائها ومدى الحاجة للتوسع فى محافظات أخرى، كما تسعى الشركة للتوسع الخارجى إذا سنحت فرص استثمارية خارج مصر خاصة فى منطقة الخليج العربى.

المال: كيف يلعب الوسيط دورا فى زيادة الوعى التأمينى فى المجتمع ؟

عبد الدايم: من خلال الشرح البسيط والمفصل للتغطيات لصالح العملاء يستطيع الوسطاء نقل الثقافة التأمينية إلى العملاء وزيادتها فى المجتمع، ومساعدة العميل على المفاضلة بين أكثر من عرض من شركات التأمين.

التغطيات الإلزامية توسع قاعدة العملاء وتنشر الوعى التأمينى

المال: ما تقييمك لمسودة قانون التأمين الجديد التى توسعت فى عدد من التغطيات التأمينية الإلزامية ؟

العمارى: هذه التغطيات الإلزامية سوف توسع قاعدة العملاء وإضافة شرائح جديدة من العملاء فى إطار سعى الدولة لحماية المجتمع والمواطنين من الأخطار المختلفة، وهذا يعود بالنفع على شركات التأمين والوسطاء عبر زيادة حجم أقساط التأمين وعمولات الوسطاء.

المال: ما هو دور شئون الوسطاء ؟

أحمد عبد الدايم : متابعة الوسطاء والمسوقين بالشركة والتأكد من رضا العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة من هؤلاء الوسطاء، وتحديد أنواع الوثائق التى سوف تسوقها الشركة والتى تلقى رواجا وطلبا فى السوق بهدف زيادة حجم المبيعات وعمولات الشركة.