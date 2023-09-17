قيادات الشركة فى حوار مع «المال»: ‏«GIG حياة» تتبنى إستراتيجية لتعظيم الأرباح

تبنت شركة “ GIG” مصر لتأمينات الحياة التكافلى خطة إستراتيجية تعتمد على تعظيم الربحية فى النشاط وتنويع محفظة الأقساط وكذلك تعدد قنوات البيع للمنتجات واستكمال عملية التطوير التكنولوجى.

وقال ربيع عبد الخالق العضو المنتدب للشركة إنها تحافظ على بيئة عمل صحية وتهتم بالعنصر البشرى وتدريبه جنبا إلى جنب مع تطوير الأداء والإنتاجية وتحقيق مبادىء الاستدامة ودعم المسئولية المجتمعية.

وأشارإلى أن شركته تبنت أهداف التنمية المستدامة لمواكبة توجهات الدولة فى تحقيقها من خلال مؤسساتها، لافتا إلى أن هناك فرصة لتوفير منتجات وتغطيات تخدم أنشطة الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء.

من جهته، أكد محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بالشركة أنها تقوم بتوعية عملائها بأهمية التغطيات وزيادة مبالغ الوثيقة لامتصاص تأثير التضخم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة انعكس إيجابيا على عوائد الوثائق الفردية.

وإلى نص الحوار

● “المال”: ما هى إستراتيجية التطوير والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة على مستوى الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين والهيكل الإدارى ؟.

عبد الخالق: تعتمد الشركة على إستراتيجية متوسطة وطويلة الآجل ترتكز على تنوع المحفظة التأمينية ما بين أنواع التأمين المختلفة وبالاعتماد على جميع قنوات البيع المتاحة وكذلك خلق قنوات بيعية مستحدثة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وكل ذلك مدعوما باتفاقيات إعادة تأمين وعلاقات قوية ومتينة مع أكبر معيدى التأمين العاملين بالسوق.

كما تعتمد إستراتيجية الاستثمار على تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية مع المحافظة على أعلى درجة من درجات الأمان والسيولة.

كما أن التطوير الإدارى والبشرى للشركة لا يتوقف ويعتمد على الاستثمار فى فريق العمل وتطويره وإمداده بكل ما يلزم من أدوات لتحسين أدائه، مؤكدا أن خلق بيئة عمل صحية ومتعاونة من أهم الأهداف الإستراتيجية للشركة.

● “المال”: ما هى فروع التأمين التى تخططون للتوسع بها ؟ وتلك التى تسعون إلى تقليص الاكتتاب بها ؟ ولماذا؟.

عبد الخالق: تعتمد الشركة على التنوع فى المحفظة التأمينية للشركة وعدم التركيز على نوع أو قناة بيعية دون غيرها، كما تعتمد على التنوع وتحقيق الربحية لكل نوع تأمينى وقناة إنتاجية والتعامل على أساس مراكز الربح والتكلفة وهما الأساس فى العمل والتطور.

ويدعم ذلك مبادىء تطبيق معيار المحاسبة المصرية الجديد رقم 50 المقابل للمعيار المحاسبى الدولى رقم “17”.

● “المال”: كم حجم رأس المال المدفوع حاليا ؟ وخطط زيادته خلال الثلاث سنوات المقبلة ؟

عبد الخالق: وصل رأس المال المدفوع إلى 275 مليون جنيه، وهناك خطة طموح لزيادته عبر السنوات الثلاث المقبلة مدعوما بالأرباح المتوقعة، وبعد إقرار ذلك من خلال الجمعية العمومية والمساهمين.

● “المال”: ما هى أبرز المؤشرات المالية للشركة فى 30 يونيو الماضى مقابل نفس الفترة من 2022 (أقساط – تعويضات – استثمارات – أصول ) ؟.

عبد الخالق: ارتفع حجم الاستثمارات ليصل إلى 2.1 مليار جنيه فى العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.5 مليار فى العام المالى المقابل 2021/ 2022 بزيادة %42.

كما حققت الشركة عوائد على الاستثمار تخطت 210 ملايين جنيه خلال 2022/ 2023 مقابل 140 مليونا خلال العام المالى السابق له ينسبة نمو %50.

وارتفع حجم الأصول ليصل إلى 2.8 مليار جنيه فى 2022/ 2023 مقابل 1.9 مليار فى العام المالى 2021/ 2022 بنسبة %49.

وصعدت حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال 2022/ 2023 مقابل 1.4 مليار فى العام المالى السابق له بنسبة نمو %32.

وزاد حجم الأقساط المباشرة ليصل إلى 1.22 مليار جنيه فى 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة %10.

كما تم سداد تعويضات بمبلغ 516 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 مقابل 517 مليونا فى العام المالى السابق له.

● “المال”: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى 2023/ 2024 ؟

عبد الخالق: تستهدف الشركة الوصول إلى حجم أقساط يبلغ 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2023/2024.

● “المال”: هل تسعون إلى تأسيس صناديق استثمار ؟ ولماذا ؟.

عاكف : جار الآن دراسة عدة بدائل واختيارات استثمارية لتحقيق الاستفادة القصوى من الظروف الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.

● “المال”: ما هو تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على قطاع التأمين ؟.

عاكف: يحد التضخم من رغبة العملاء فى استثمار جزء من مدخراتهم ويؤدى إلى توجيه الدخل لتلبية متطلبات الحياة اليومية، ولكن تعمل الشركة على زيادة الوعى بأهمية التأمين على الحياة وزيادة مبلغ التأمين وهو الهدف الأساسى للتأمين بجانب الادخار.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحقيق عوائد على الاستثمار مرتفعة أثرت بشكل إيجابى على عوائد العملاء فى وثائق تأمينات الحياة الفردية ذات وحدات الاستثمار وكذلك وثائق تأمين المعاش الجماعى.

● “المال”: ما هى استعدادات الشركة لتطبيق معيار “17 “؟

عاكف : تعمل الشركة منذ عام 2021 على تطبيق المعيار مدعومة من مجموعة الخليج للتأمين، وتم التطبيق الفعلى بشكل متوازٍ مع المعيار القديم منذ يناير الماضى.

● “المال”: ما هو تقييمك لملتقى شرم الشيخ للتأمين بعد وصوله إلى النسخة الخامسة العام الحالى ؟

عبد الخالق: يعتبر ملتقى شرم الشيخ للتأمين “رانديفو” علامة فارقة لسوق التأمين المصرية ومن أهم الخطوات التى اتخذتها سوق التأمين المصرية من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، وسوف يكتب تاريخ التأمين أسماء كل من ساهم فى إنشاء هذا المؤتمر وتنظيمه منذ أن كان مجرد فكرة إلى الوصول للنسخة الخامسة بحروف من نور.

● “المال”: إلى أين وصل قطار التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بالشركة ؟ والخطة المستهدفة ؟.

عبد الخالق: قطار التطور التكنولوجى بالشركة لا يتوقف فهو أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للشركة مدعومة من مجموعة الخليج للتأمين، ويشمل التطوير الدائم سواء من ناحية البنية التحتية أو الأنظمة المتكاملة.

● “المال”: كم عدد الفروع الجغرافية حاليا ؟ وخطط تطويرها أو افتتاح فروع جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة ؟

عبد الخالق: 8 فروع حاليا ونعتزم افتتاح إثنين آخرين خلال الثلاث سنوات المقبلة.

● “المال”: هل أصدرتم منتجات جديدة خلال الفترة الماضية ؟ ما هى ؟ وهل تخططون لإصدار أخرى فى المرحلة المقبلة ؟.

عبد الخالق: تم تعزيز منتجات التأمين البنكى بالعديد من المزايا التأمينية الإضافية، لكى نقدم لعملاء التأمين البنكى المزيد من الحماية من خلال منتجات الشركة المقدمة لهم فى فروع البنوك.

كما تم إصدار المنتج الدولارى الذى يخاطب العملاء المهتمين بالتأمين والاستثمار بالدولار الأمريكى.

● “المال”: من أبرز معيدى التأمين الذى تتعاملون معهم ؟ وتوقعاتك لتجديدات يناير ؟

عبد الخالق: تتعامل الشركة مع جميع معيدى التأمين ذوى تصنيف ائتمانى عالٍ ومن أبرزهم “جين رى” و”أفريكا رى” بجانب “ميونيخ رى” و”RGA “ و”Arch Re” و” CCR Re” ، وبالنسبة لتجديدات يناير فقد ساعدتنا نتائج السنة الماضية المربحة وعلاقاتنا بمعيدى الـتأمين التى تتميز بأنها علاقات طويلة الأجل وناجحة.

ولذلك نتوقع تجديدات مثمرة تحقق المزيد من النجاح والربحية للشركة وتحافظ على علاقاتنا الجيدة بمعيدى التأمين.

● “المال”: هل تخططون للحصول على تصنيف ائتمانى ؟ متى ؟ ولماذا ؟.

عبد الخالق: من ضمن خطط الشركة الإستراتيجية هى الحصول على تصنيف ائتمانى من وكالات التصنيف العالمية، حيث إن اسم “جى آى جي” يعتبر من أعرق الشركات فى مجال التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وترى الشركة أن الحصول على التصنيف الائتمانى المنشود من شأنه تعزيز اسم الشركة ومكانتها فى قطاع التأمين بالإضافة إلى رفع مستوى الثقة لدى عملائها الكرام.

● “المال”: ما هو تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نشاط التأمين ؟

عبد الخالق: ترى شركة “جى آى جي” مصر – حياة تكافل أن للحرب الروسية الأوكرانية بعض التداعيات على الاقتصاد العالمى بشكل عام وبالتالى أثر على الاقتصاد المصرى ومن ثم سوق التأمين.

ويبرز أكثر التأثير فى مدى توافر الدولار لسداد التزاماتنا تجاه شركات إعادة التأمين، وفى المقابل أدى رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة إلى ارتفاع العوائد الاستثمارية وبالتالى عوائد محافظ الاستثمار الخاصة بوثائق تأمين الحياة الفردى ذات وحدات الاستثمار مما يصب فى صالح العملاء.

● “المال”: ما هى جهود الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية ؟

عاكف : تبنت الشركة أهداف التنمية المستدامة والتى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال مؤسساتها، حيث ترسم هذه الإستراتيجية سياسات الاستدامة وخطط العمل الخاصة بها بما يخدم المحور البيئى والاقتصادى والمجتمعى للتنمية المستدامة.

وفى إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية قامت الشركة بالعديد من الأنشطة كجزء لا يتجزأ من مسئوليتها المجتمعية وعملت على ربط تلك الأنشطة بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة لتحقيق هذه الإستراتيجية.

ولخدمة المحور البيئى كثفت الشركة جهودها لتقليل الأثر البيئى لذا عملت شركة “جى آى جى” مصر- حياة تكافل على تطوير نظام لفصل النفايات عن المصدر بهدف تسهيل عمليات إعادة التدوير.

أما على المحور الاقتصادى، فقد تبنت من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة وذلك بتواجد نسبة الإناث إلى الذكور فى جميع إدارات الشركة وتمثيل المرأة بمجلس إدارتها بنسب كبيرة مع إيمان فريق “جى آى جى” مصر – حياة تكافل الراسخ بميثاق الشركة الأخلاقى للحد من جميع أوجه عدم المساواة.

أما فيما يخص المحور المجتمعى، تسعى الشركة إلى عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممارسة مسئوليتها المجتمعية بما يحقق جميع الأهداف، بالإضافة إلى الأعمال التطوعية التى من شأنها أن تخدم الصالح العام بشكل إيجابى.

● “المال”: ما هو تأثير التغيرات المناخية على نشاطى التأمين واتفاقيات الإعادة ؟.

عبد الخالق: تغير المناخ موضوع مهم وقد بدأ خلال الآونة الأخيرة يأخذ مزيدا من الاهتمام من شركات التأمين وإعادة التأمين.

والجدير بالذكر أن التقلبات والتغيرات المناخية توفر فرصًا لقطاع التأمين على الحياة لابتكار وتطوير منتجات أو خدمات جديدة تلبى على وجه التحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ.

وترى شركة جى آى جى مصر – حياة تكافل أنه يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق مصممة خصيصًا لمشروعات الطاقة المتجددة، أو استثمارات البنية التحتية الخضراء، أو منتجات التأمين المحورية المصممة لتوفير مدفوعات سريعة بعد أحداث الطقس المحددة وعلى صعيد آخر تساعد تلك التغيرات المناخية فى تبنى الشركات أساليب تكنولوجية متطورة تتيح للعملاء الوصول إلى منتجات أكثر ملاءمة والتى من شأنها تغطية إضافية للمخاطر المتعلقة بالمناخ أو اختيار سياسات توفر الحماية المالية من الآثار المحتملة لتغير المناخ.

● “المال”: ما هى خطط تحقيق الاستدامة وخاصة التأمين المستدام ؟.

عبد الخالق: تعى شركة جى آى جى مصر – حياة تكافل أن من أهم المواضيع التى تشغل قطاع التأمين فى مصر حاليا وفى العالم أجمع هو التأمين المستدام، ونظرًا إلى أن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت أكثر تأثيرا فى توقعات أصحاب المصالح، فقد توجهت أغلب المنظمات لتبنى برامج الاستدامة التى تعالج تلك القضايا.

ولا تختلف شركة جى آى جى مصر – حياة تكافل عن تلك المنظمات، حيث إن الشركة وإدارتها حريصة على إبقاء مبادئ وأهداف التأمين المستدام فى الحسبان عند وضع خططها طويلة الأمد، وتتضمن تلك الأهداف العمل على الحد من المخاطر ذات الصلة، العمل على تطوير وإيجاد حلول مبتكرة بشكل مستمر، الحرص على تحسين أداء الأعمال والاهتمام بالمساهمة ذات القيمة فى القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية.