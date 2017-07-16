قيادات الزراعة تزور محافظة المنوفية لبحث مشاكل المزارعين

الصاوي أحمدأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين– من أهالي المنوفية– أن عددًا من قيادات وزارة الزراعة زارت اليوم الجمعيات الزراعية في مراكز المنوفية لبحث احتياجات المزارعين والاطلاع على مشكلاتهم.وأكد فرج لـ"المال" أن الجولة ضمت كلا من الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون المتابعة،

الصاوي أحمد

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين– من أهالي المنوفية– أن عددًا من قيادات وزارة الزراعة زارت اليوم الجمعيات الزراعية في مراكز المنوفية لبحث احتياجات المزارعين والاطلاع على مشكلاتهم.

وأكد فرج لـ”المال” أن الجولة ضمت كلا من الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون المتابعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وزارت بعض الجمعيات في مراكز أشمون ومنوف وغيرها.

وأوضح فرج أن أسعار الأسمدة الحرة حاليا تتراوح بين 200 و250 جنيها للشكارة الحرة، نافيا تحرك أسعار الأسمدة المدعمة حتى الآن حيث تتحمل الجمعيات الزراعية فروق أسعار النقل بعد رفع أسعار المحروقات.

وطالب فرج ألا تقل أسعار القطن العام الحالي عن 3000 جنيه وفقا لحسابات تكلفة زراعة الفدان الواحد بعد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا بحيث يتحصل المزارع على هامش ربح مناسب يغطي جهده في عملية الزراعية.



وأكد فرج أن الاتحاد يعد دراسة تفصيلية عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر وقصب السكر والذرة خلال الفترة المقبلة.