قيادات الاتصالات في جولة الوزير ببرج العرب

محمود جمالرافق وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته اليوم الأحد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب عدد من قيادات الوزارة على رأسهم شيرين الجندي مستشار الوزير لشؤون المناطق التكنولوجية، ومها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، والدكتورة هبه صالح رئيس

محمود جمال

رافق وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته اليوم الأحد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب عدد من قيادات الوزارة على رأسهم شيرين الجندي مستشار الوزير لشؤون المناطق التكنولوجية، ومها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، والدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

كما شارك أيضا كلا من الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال والدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي للجمعية.

يذكر أن تلك الزيارة هي الثانية للوزير خلال نحو شهر ، حيث تفقد منطقه برج العرب التكنولوجيه في 19 يوليو الماضي وأعلن حين توليه المنصب أن الوزارة أسندت دراسة جدوى لمشروع المناطق التكنولوجية إلى شركات استشارات عالمية.